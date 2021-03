NPCI lance un mécanisme de règlement des litiges pour les utilisateurs de BHIM-UPI

D’autres banques se préparent également à mettre en œuvre UPI-Help pour créer un écosystème de paiement numérique renforcé axé sur la protection des clients.

La National Payments Corporation of India (NPCI) a annoncé lundi avoir mis en ligne « UPI-Help » sur le canal BHIM (Bharat Interface for Money) -Unified Payments Interface (UPI), dans le cadre de sa pile Digi-Help. Le mécanisme de recours vise à créer une expérience sans tracas pour les utilisateurs de l’application BHIM UPI concernant la résolution de divers problèmes.

UPI-Help permettra aux utilisateurs de BHIM UPI d’utiliser leur application pour vérifier le statut des transactions en attente, soulever des plaintes pour des transactions qui n’ont pas été traitées ou de l’argent non crédité au bénéficiaire et soulever des plaintes pour les transactions des commerçants.

«UPI-Help peut résoudre les plaintes en ligne pour les transactions de personne à personne (P2P). En plus de cela, en cas de transactions en attente où l’utilisateur ne prend aucune mesure, l’UPI-Help tentera également de manière proactive de mettre à jour automatiquement le statut final des transactions sur l’application », a déclaré le NPCI dans un communiqué.

Pour commencer, le NPCI a été mis en ligne sur l’application BHIM pour les clients de State Bank of India, Axis Bank, HDFC Bank et ICICI Bank. Les clients de Paytm Payments Bank et TJSB Sahakari Bank pourront également bientôt utiliser UPI-Help. Les utilisateurs d’autres banques participant à UPI pourront accéder à UPI-Help dans les mois à venir.

NPCI a déclaré que l’initiative de la Banque de réserve de l’Inde d’introduire des mécanismes de résolution des litiges ouvrait la voie à donner aux clients les moyens d’adopter en toute confiance les paiements numériques et de passer sans numéraire. D’autres banques se préparent également à mettre en œuvre UPI-Help pour créer un écosystème de paiement numérique renforcé axé sur la protection des clients.

