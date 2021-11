NPD d’octobre 2021 : Metroid Dread a le meilleur lancement de la franchise

Metroid Dread était le troisième jeu le plus vendu aux États-Unis en octobre 2021, selon le groupe NPD. L’analyste Mat Piscatella a noté sur Twitter que malgré le suivi uniquement des copies physiques vendues, le jeu n’est arrivé que derrière Far Cry 6 et Back 4 Blood, qui ont pris respectivement la première et la deuxième place. Metroid Dread a également eu le meilleur lancement de la franchise, notable pour une série qui ne s’est pas bien vendue historiquement, selon notre rétrospective Metroid.

La Nintendo Switch a également été la console la plus vendue en unités et en dollars de ventes, grâce au lancement de la Nintendo Switch OLED. Le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a confirmé via le Washington Post que Metroid Dread a vendu 854 000 exemplaires en octobre, tandis que plus de 314 000 unités OLED Nintendo Switch ont été vendues.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

« Nous pensons donc que c’est un bon début pour le modèle OLED », a expliqué Bowser. « Nous pensons également qu’il s’agit d’un indicateur très fort de la performance à laquelle nous pouvons nous attendre alors que nous traversons la saison des vacances. »

La Nintendo Switch a déjà connu une séquence de 33 mois en tant que console la plus vendue aux États-Unis, brièvement interrompue en septembre 2021 par la PS5.

NPD d’octobre 2021 : voici les 20 meilleurs jeux vendus aux États-Unis

Voici les 20 meilleurs jeux vendus aux États-Unis au mois d’octobre 2021. Comme toujours, il s’agit de ventes en dollars, et non d’unités vendues.

Far Cry 6 Back 4 Blood Metroid Dread* Madden NFL 22 Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles FIFA 22 Marvel’s Guardians of the Galaxy Superstars de Mario Party* NHL 22 NBA 2K22* Mario Kart 8* Call of Duty: Black Ops Cold War Ghost of Tsushima Super Smash Bros. Ultimate* Animal Crossing : New Horizons* Minecraft Marvel’s Spider-Man : Miles Morales Diablo 2 : Ressuscité Mortal Kombat 11 The Legend of Zelda : Breath of the Wild*

*Ventes numériques non incluses.

Samus est de retour

Terreur des métroides

Une suite en préparation depuis des années

Le Metroid 2D dont la rumeur court depuis longtemps est en fait réel et arrive très, très bientôt. Les joueurs pourront enfin voir un nouveau chapitre de l’histoire de Samus Aran.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.