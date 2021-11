NPR empile le jeu pour que les démocrates fassent fonctionner l’Église catholique américaine

Les défenseurs de Biden à la National Public Radio ont présenté en avant-première une réunion d’évêques catholiques américains à Baltimore pour discuter de la question de savoir si le président Biden et d’autres politiciens pro-avortement devraient se voir refuser la communion pour être radicalement en décalage avec l’enseignement de l’église.

Dans l’édition du matin de lundi, le présentateur Noel King a insisté sur le fait que « Maintenant, le Vatican pourrait être en désaccord avec eux, tout comme de nombreux catholiques ordinaires. »

La journaliste du NPR Sarah McCammon, qui couvre « l’intersection de la politique et de la religion », a déclaré aux auditeurs « Selon un sondage réalisé l’année dernière par le Pew Research Center, Ruiz fait partie de plus de la moitié des catholiques américains qui pensent que l’avortement devrait être légal dans la plupart ou tous. cas. » Vraiment? Regardez plus profondément dans le sondage. (Il semble que cela date en fait de 2019.)

Les deux tiers des catholiques qui assistent à la messe chaque semaine ou plus souvent (67 %) ont déclaré que l’avortement devrait être illégal dans tous les cas ou dans la plupart des cas, tandis qu’un sur trois (33 %) a déclaré que cela devrait être légal. Le rapport est presque exactement inversé pour ceux qui assistent moins fréquemment : parmi les catholiques qui assistent à la messe moins d’une semaine, environ les deux tiers ont déclaré que l’avortement devrait être légal dans tous les cas ou dans la plupart des cas (65 %), tandis qu’environ un sur trois (32 %) ont déclaré que cela devrait être illégal dans tous les cas ou dans la plupart des cas. La plupart des catholiques qui s’identifient comme républicains ou penchent pour le Parti républicain (63 %) ont déclaré que l’avortement devrait être illégal dans tous ou la plupart des cas, tandis qu’une part encore plus importante de catholiques qui s’identifient comme démocrates ou penchent de cette façon (77 %) ont déclaré que l’avortement devrait être légal dans tous ou la plupart des cas…

Beaucoup de « catholiques ordinaires » sont en faveur de l’avortement, parce qu’il est « ordinaire » d’être démocrate. La couverture de la religion par NPR implique que les démocrates sont les « ordinaires », et leurs histoires suggèrent que les démocrates devraient définir l’ordre du jour de chaque église.

McCammon a trouvé deux « catholiques ordinaires » pour des extraits sonores, et choc ! Les deux soutiennent la position démocrate. « Cradle Catholic » Renee Ruiz dans l’Oregon (« 13 ans d’école catholique ») est « pro-choix. Et elle considère que l’accent mis sur l’avortement par certains dirigeants catholiques est déplacé. En d’autres termes, elle est comme Biden et Terry McAuliffe.

Ils ont également présenté Amy Kemerer d’Indianapolis, « où elle assiste à la messe chaque semaine et scolarise à domicile ses quatre enfants ». Elle dit avoir voté pour Trump mais les évêques ont tort d’en discuter. « L’impact est qu’il divise davantage les catholiques. Nous avons une église qui souffre déjà. Et ils ajoutent à la division et à la souffrance de l’église. Les règles existent depuis des milliers d’années. Ils n’ont pas besoin d’être réécrits.

L’enseignement traditionnel de l’église contre l’avortement est celui qui « existe depuis des milliers d’années ». Biden, Pelosi et les autres le réécrivent.

McCammon a présenté un prêtre pour suivre l’enseignement traditionnel de l’Église, le père John Paul Kimes à Notre-Dame. « Kimes dit que les catholiques qui participent à un péché grave ne devraient pas essayer de communier en premier lieu. » Mais les «catholiques ordinaires» semblent unanimes sur NPR.

C’est un peu fascinant que NPR pense que les catholiques qui ne vont pas à l’église sont les «catholiques les plus ordinaires». Mais les Américains conservateurs, qui, selon eux, n’écoutent pas NPR ? Leurs opinions de « mauvaise foi » ne devraient pas être prises en compte lorsqu’on discute de la façon de gérer la radio financée par les contribuables. Ils n’offrent pas de «critique authentique», comme les auditeurs «ordinaires» du NPR démocrate.