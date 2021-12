NPR est bouleversé: un sondage révèle de mauvais nombres de Biden, les Dems n’obtiennent pas de crédit pour les dépenses massives

NPR a tiré la sonnette d’alarme sur son dernier sondage de l’édition du matin de jeudi : la cote d’approbation de Biden a chuté à 42 %, un record en tant que président, et les résultats du sondage sur leurs dépenses massives « soulèvent vraiment beaucoup de drapeaux rouges pour le parti ».

Le présentateur Steve Inskeep a demandé au rédacteur politique de NPR Domenico Montanaro la mauvaise nouvelle, formulée de manière charitable :

MONTANARO : Vous avez mentionné le faible taux d’approbation de Biden. Il est à 42%, ce qui, encore une fois, est le plus bas de cette enquête depuis qu’il a pris ses fonctions. Et c’est particulièrement mauvais avec les indépendants où il est sous l’eau. Et c’est un gros problème parce que Biden a remporté les indépendants en 2020. C’était une grande raison pour laquelle il a remporté la présidence.

Vous savez, les gens en grande partie, lorsque nous avons testé le projet de loi sur les infrastructures, disent qu’ils l’appuient, mais ils sont moins favorable au projet de loi Build Back Better, qui élargit le filet de sécurité sociale et aborde certains problèmes liés au changement climatique.

Le pire pour le président Biden est que même si le projet de loi Build Back Better est destiné à aider les gens ordinaires à étendre le filet de sécurité sociale, les gens disent qu’ils sont pessimistes que cela aiderait réellement des gens comme eux. Ils ne voient ni l’un ni l’autre projet de loi comme susceptible de répondre à leur principale préoccupation économique, l’inflation, soit dit en passant. Et cela vous montre simplement à quel point le message démocrate n’a vraiment pas percé du tout avec ces deux projets de loi.