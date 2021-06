NPR s’associe à Gay Lobby pour mettre à jour le langage de genre ⋆ 10z viral

Nous savons tous que les médias financés par les contribuables jettent un coup d’œil à la population qui paie pour leur produit et disent : « Merci pour l’argent, maintenant, au diable votre sort ». Par exemple, la National Public Radio s’est associée à GLAAD, le lobby gay d’Hollywood, et a composé un « guide » sur la façon de se référer correctement aux personnes et à tous leurs nouveaux pronoms de genre.

Oui, 330 millions d’Américains vous remercient, NPR, d’avoir essayé de réécrire leur langue pour répondre aux demandes des malheureux 0,6% de la population transgenre. (Pour l’instant, les modes étant ce qu’elles sont, ce nombre est sujet à de fortes fluctuations.)

NPR a publié le guide le 2 juin, bien sûr pour coïncider avec le début du mois de la « fierté » LGBTQ. Écrit par Laurel Wamsley – avec l’aide du directeur associé de la représentation des transgenres de l’Alliance gaie et lesbienne contre la diffamation, Alex Schmider – “Un guide pour comprendre les termes de genre” est un “glossaire de termes relatifs à l’identité de genre” visant à aider les gens à communiquer ” avec précision » et « respectueusement ».

Alors le média “d’information” a affirmé, bien sûr. Bien que, encore une fois, l’engagement de NPR et GLAAD à saper la réalité biologique soit le contraire de présenter quoi que ce soit avec précision. Dès que le guide a commencé, les lecteurs étaient au courant des axiomes transgenres de base selon lesquels le genre est séparé du sexe et que le sexe est « assigné » à la naissance.

Voici une phrase favorite : « Le sexe fait référence au statut biologique d’une personne et est généralement attribué à la naissance, généralement sur la base de l’anatomie externe. Le sexe est généralement classé comme masculin, féminin ou intersexe. Oh « généralement assigné », hein ? Vous n’aimez pas ça ? Comme le médecin a vu un pénis et a toujours maintenu qu’il avait pris la décision consciente d’appeler le bébé un garçon ou non. N’oubliez pas les amis, c’est une mission « typique ». Pas un universel.

D’accord, d’accord, d’accord. Les hermaphrodites existent, après tout. Cela devrait vraiment changer toute la conversation sur le genre, n’est-ce pas ? Bien sûr que non. Mais c’est un peu la logique dans toute la propagande comme celle-ci.

Le guide a poursuivi en définissant le genre comme « une construction sociale de normes, de comportements et de rôles qui varie entre les sociétés et au fil du temps ». Oh intéressant. Et « l’identité de genre » « est le sens interne de soi et de son genre, qu’il s’agisse d’un homme, d’une femme, ni des deux, ni des deux ». Rappelez-vous les enfants, “l’identité de genre correspond au sexe assigné à la naissance” mais seulement pour “la plupart des gens”, a déclaré NPR. Oui, “la plupart des gens”, ce qui, selon les chiffres démographiques récents, représente 99,4% de la population américaine.

Encore une fois, est-ce vraiment le genre de chiffre qui nécessite un changement de langue aussi radical pour l’Américain moyen ? Bien sûr, nous devrions tous rechercher la grâce et l’étiquette lorsque nous parlons à des personnes qui prétendent être l’exception rare aux hommes et aux femmes, mais devons-nous tous adopter de nouvelles normes ?

Eh bien, NPR y tenait beaucoup parce qu’appeler les gens par leurs pronoms préférés, c’est accepter “l’identité” de quelqu’un. Le média a cité Mary Emily O’Hara, une responsable des communications de GLAAD, qui a déclaré: “Lorsque vous parlez aux gens, c’est un moyen très simple d’affirmer leur identité”.

O’Hara a ajouté qu’en utilisant des pronoms préférés, les transgenres « sachent que vous les voyez, vous les affirmez, vous les acceptez et leur faites savoir qu’ils sont aimés à une époque où ils sont vraiment la cible de tant d’anti-discrimination discriminatoires. lois et politiques des États trans. Oh d’accord. Alors, se tromper de pronom signifie-t-il que vous faites le contraire de les aimer ?

Mec, ma confusion au sujet de la caissière chez Walgreens l’autre jour n’était autre que de la haine débridée, clairement.

Et en ce qui concerne les « lois anti-états trans », NPR reproche maintenant aux gens de vouloir garder les hommes biologiques hors des sports féminins ? Ouais si on ne jette pas la réalité pour 0,6% de la population, on a choisi de les détester. Allez au diable, NPR, c’est tout ce que nous avons à dire.