NPS Vs Fractional Property : Où investir pour la retraite ?

in

Malgré certaines limitations, le NPS est un instrument populaire connu pour son prix abordable et ses rendements supérieurs.

Bien que bon nombre d’entre nous ignorent la nécessité d’une planification de la retraite, il est difficile d’exagérer son importance pour vous permettre de mener une vie digne pendant vos années de déclin. La combinaison potentiellement catastrophique de l’absence de revenu, de la hausse de l’inflation et de l’augmentation des frais de subsistance (y compris les frais médicaux) peut être trop lourde à supporter, même pour ceux qui ont un style de vie modeste. Cela explique l’existence de plusieurs régimes de retraite proposés par le gouvernement indien ainsi que par le secteur privé pour vous aider à sécuriser vos années de temporisation.

Les bases du NPS

Le plus connu d’entre eux est sans doute le National Pension System (NPS), lancé par le gouvernement indien en 2004 pour les employés du gouvernement et ouvert au public en 2009. Conformément au régime, les souscripteurs sont censés cotiser régulièrement à un régime de retraite. compte pendant leurs années de travail. Une fois que vous atteignez l’âge de 60 ans, vous pouvez retirer une partie du montant (60 %) tout en étant tenu d’investir le reste du corpus dans un plan de rente agréé par le PFRDA.

Malgré certaines limitations, le NPS est un instrument populaire connu pour son prix abordable et ses rendements supérieurs. Mais il existe d’autres options d’investissement sur le marché, comme la propriété fractionnée, qui peuvent offrir de meilleurs rendements avec une flexibilité, qui conviennent également à la planification de la retraite.

Propriété fractionnée des propriétés commerciales

La propriété fractionnée est un concept relativement nouveau en Inde qui vous permet d’investir dans des propriétés commerciales telles que des bureaux et des centres commerciaux. L’un des faits les moins connus sur le marché immobilier dans le pays est que le segment commercial a connu un boom soutenu pendant plusieurs années avant la pandémie. Actuellement, il est sur la voie de la reprise avec de bonnes perspectives alimentées par les forces sous-jacentes du marché indien des espaces de bureaux ainsi que de l’économie.

Au cours des années précédentes, le coût élevé de l’immobilier commercial, atteignant souvent plusieurs centaines de crores de roupies, empêchait les investisseurs de la classe moyenne de récolter les bénéfices de rendements élevés. Mais le modèle de propriété fractionnée ouvre cet espace en leur permettant d’investir dans une partie de la propriété, à un prix beaucoup plus petit.

Comparaison en tête-à-tête

Bien que la propriété fractionnée ne soit pas considérée comme une option traditionnelle pour la planification de la retraite, elle peut être utile pour offrir de bons rendements et de la flexibilité. Une comparaison directe entre le NPS et la propriété fractionnée suggère pourquoi cette dernière option peut être plus prudente.

Liquidité

Lorsqu’il s’agit d’investissements, la liquidité est un facteur important. Comme le NPS est un instrument de retraite typique, l’investissement est bloqué jusqu’à ce que vous atteigniez l’âge de 60 ans. Ceux qui ont besoin de fonds pour une raison quelconque avant l’échéance peuvent retirer un maximum de 25% de leur corpus. La propriété fractionnée est plus flexible à cet égard, sans période de blocage ni limite de retrait.

Stabilité

Le modèle de propriété fractionnée offre plus de stabilité par rapport au NPS. Les investissements dans des propriétés commerciales de catégorie A, caractérisés par des locataires de grande qualité, des baux longs (généralement sept ans) et des contrats hermétiques, ont tendance à offrir des rendements stables sur des horizons étendus. En revanche, un certain pourcentage d’un investissement NPS dépend de la performance du marché des actions.

Rendements et appréciation du capital

NPS a la réputation d’offrir de bons rendements de l’ordre de 9 à 12 %. En comparaison, le rendement locatif moyen d’un local commercial est de 9%. De plus, les propriétés commerciales subissent une appréciation du capital de l’ordre de 7 à 16 % par an, en fonction de facteurs tels que l’emplacement. Ce double avantage de revenus locatifs et d’appréciation constante du capital l’emporte sur les rendements du NPS.

Imposition

Le NPS offre d’importants avantages fiscaux en termes d’investissement, de revenu et d’échéance, bien que les revenus des plans de rente soient imposés. Bien que les revenus de la multipropriété ne bénéficient d’aucun avantage fiscal, ils se comparent toujours favorablement au NPS. La combinaison des revenus locatifs et de l’appréciation du capital a tendance à l’emporter sur les avantages fiscaux sur le NPS, faisant de la multipropriété un meilleur choix.

Choisir la meilleure option

Bien que ne faisant pas partie des options traditionnelles de planification de la retraite, la multipropriété peut fournir une couverture sociale saine pour vous protéger dans la vieillesse. L’histoire récente de l’investissement immobilier commercial en Inde montre qu’il apporte des rendements relativement élevés et stables. Il peut être judicieux de l’inclure dans votre portefeuille de retraite avec d’autres instruments.

(Par Shiv Parekh, fondateur de hBits)

Avis de non-responsabilité : ce sont les opinions personnelles de l’auteur. Les lecteurs sont invités à consulter leur planificateur financier avant de faire tout investissement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.