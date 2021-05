Nptuno attend l’Atlético

22/05/2021 à 8h00 CEST

Alba Lopez

“Pour comprendre ce qui se passe, il faut avoir pleuré à l’intérieur du Calderón, qui est ma maison. Ou du Metropolitan, où mon grand-père a pleuré avec mon père par la main”. Sont les larmes qu’il a chantées Sabina dans l’hymne du centenaire ceux poursuivis, cette fois loin de chez eux et avec bonheur, l’Atlético au dernier jour de la Ligue, qui L’équipe de Simeone arrive en tête mais avec l’obligation d’ajouter les trois points contre Valladolid à Zorrilla car personne à ce stade du thriller ne croit en l’aide de Villarreal, qui visite Valdebebas pour affronter le Real Madrid à peine quatre jours avant la première finale européenne de son histoire.

Dans l’environnement du matelas, il est pris pour acquis que les blancs gagneront leur match et que les circonstances exigent la victoire de l’Atlético pour conquérir son onzième championnat de la ligue. Si le Real Madrid ne gagne pas dans leur duel avec le «Submarino», les rojiblancos seraient automatiquement champions. Mais mieux vaut ne pas deviner.

LE MOMENT DE VÉRITÉ

Match par match de Cholo atteint le match final. Et il n’y a pas d’excuses. Fini le maudit coronavirus, un premier tour à cadrer, la mutation à craquer de Marcos Llorente, les hauts et les bas de Joao Félix, la rente de points gaspillée ces derniers mois, le penalty manqué par Elche qu’il s’apprêtait à envoyer au rojiblancos au salon funéraire et L’objectif emblématique de Luis Suárez de continuer à rêver contre Osasuna la semaine dernière. Également des éliminations, rougir en Coupe contre Cornellà, et quelque chose de plus supportable en Ligue des champions aux mains de Chelsea. La Liga, cependant, a toujours été le premier but de l’Atlético cette saison et ils doivent y toucher. Le reste n’a plus d’importance. Je suis passé.

Simeone a déjà ses soldats décidés pour la bataille de Pucela. C’est du moins ce qu’indiquent les tests effectués avant le jour de l’atterrissage. L’entraîneur répétera le line-up qu’il a mis en jeu lors de la dernière journée contre Osasuna avec la seule nouveauté de Gimenez, qui entrera dans les onze pour le sanctionné Savic. L’Argentin est donc sauvé de la wild card de Joao Felix sur le banc.

LES DOUTES DE PUCELANAS

À Zorrilla, l’Atlético se heurtera à un Valladolid qui risque la vie. Il doit gagner et attendre les crevaisons d’Elche et Huesca pour rester en premier. De plus, son président, le Brésilien Ronaldo, a reconnu Madridista, a ce deuxième argument comme une arme pour stimuler ses joueurs. Même comme ça, Sergio Gonzalez, l’entraîneur de Blanquivioleta, n’a pas montré beaucoup d’optimisme dans ses déclarations cette semaine dans ‘Onda Cero’: “Du carambole dont nous avons besoin, ce qui semble le plus difficile, c’est de nous gagner.”

Quatre-vingt dix minutes séparent les anciens «Pupas» de la gloire. Neptuno, sur le dos de ses chevaux blancs brisant les vagues, attend à côté d’une foule fébrile dans la capitale, où ils veulent renvoyer les matelas pour faire taire toutes les voix madrilènes pendant au moins quelques jours.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Valladolid: Masip; Janko, Kiko Olivas, Joaquín, Olaza; Villa Toni, Roque Mesa, Míchel, Óscar Plano; Weissman, Marcos André.

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Giménez, Felipe, Hermoso, Saúl; Marcos Llorente, Koke, Carrasco; Correa, Luis Suárez.

Arbitre: Sánchez Martínez (Comité de Murcie).

Stade: José Zorrilla.

Heure: 18.00