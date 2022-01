NRAI déclare que les nouvelles directives DDMA sur les restaurants de Delhi ne sont pas durables

Le corps du restaurant a déclaré qu’il était très préoccupé par le sort de plus de 3 lakhs employés dans les restaurants de Delhi.



La National Restaurant Association of India a déclaré lundi que les nouvelles directives DDMA interdisant les repas dans les restaurants de la capitale nationale tout en autorisant uniquement les livraisons étaient totalement insoutenables et a demandé au gouvernement de l’État de compenser la perte d’activité.

Déclarant qu’avec la dernière commande de la Delhi Disaster Management Authority (DDMA), il est peu probable que les restaurants puissent durer plus longtemps, l’organisme du restaurant a déclaré qu’il était très préoccupé par le sort de plus de 3 lakh de personnes employées dans les restaurants de Delhi.

Dans un communiqué, le président de la NRAI, Kabir Suri, a déclaré que depuis le début de COVID-19, le secteur de la restauration a été l’un des plus touchés. C’était le premier à être fermé et presque le dernier à redémarrer lors des premier et deuxième confinements. Les restaurants fonctionnent à 50% et les horaires sont restreints depuis lors.

« … Je pense que cette troisième vague va être encore pire que l’année dernière. Nous avons en quelque sorte survécu jusqu’à présent, mais avec les nouvelles directives annoncées aujourd’hui à Delhi, il semble hautement improbable que nous puissions continuer plus longtemps », a-t-il déclaré.

La DDMA a suspendu lundi les installations de restauration dans les restaurants et les bars fermés en raison de l’augmentation des cas de COVID dans la ville, mais a décidé de ne pas encore imposer un verrouillage complet.

Réagissant à cela, Suri a déclaré: «Ces nouvelles directives, qui interdisent complètement les repas et n’autorisent que les livraisons, sont totalement insoutenables. C’est comme une mort lente atroce et douloureuse pour une industrie autrefois dynamique ».

Plaidant sur le fait que le secteur « a besoin d’un peu d’oxygène pour notre survie », a-t-il déclaré, « j’exhorte le gouvernement de Delhi à soit nous autoriser à opérer des heures normales avec des garanties et des protocoles, soit à nous indemniser, nos employés, nos fournisseurs et nos propriétaires, de manière appropriée pour la perte de affaires nées du confinement ».

En outre, Suri a déclaré : « Nous venions juste de commencer à assister à une augmentation respectable de la consommation, ce qui nous a incités à réembaucher nos employés et maintenant nous sommes laissés pour compte… Nous sommes également très inquiets pour le sort de 3 01 715 personnes employées dans Restaurants de Delhi. Nous ne voulons pas qu’ils souffrent mais malheureusement, nous n’avons pas les ressources adéquates pour les soutenir longtemps ».

Plus de 25% des restaurants ont été fermés l’année dernière et plus de 24 lakhs ont perdu leur emploi à l’échelle nationale, a-t-il ajouté.

Selon lui, il y a environ 95 187 restaurants à Delhi entre organisés et non organisés. Sur ce total, 32 777 sont des restaurants organisés (avec numéro FSSAI et GST). Les revenus générés par an par les restaurants organisés à Delhi sont de 31 132 crores de roupies.

Les non organisés subiront également le plus gros de ces nouvelles directives, mais le vrai poids sera supporté par le segment organisé car ils ont une chaîne complète/des employés, des taxes gouvernementales et des fournisseurs, a-t-il ajouté.

« De plus, la fréquence des sorties au restaurant à Delhi est maximale, 6 fois par mois par rapport à la moyenne nationale de 4,5 fois par mois, tandis que les plats à emporter/livraison sont faibles. Tout cela va être à nouveau au point mort », a déploré Suri.

Soulignant que les nouvelles directives vont être encore plus préjudiciables pour l’industrie, il a déclaré : « … malgré tous les faits, il est très triste et décourageant de voir que notre industrie est le seul secteur qui a été distingué à chaque fois.

«Nous sommes l’un de ces secteurs qui travaillent toujours dans un environnement fermé et sûr avec tous les protocoles de sécurité en place, mais on nous demande de fermer tandis que d’autres activités comme les compagnies aériennes, les transports publics, les marchés, les gymnases, les instituts de yoga, les projets de construction, etc. une fonction ».

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.