NRAI dépose plus d’informations auprès de la CCI sur une commission exorbitante, un retard de paiement, contre Zomato, Swiggy, lié à l’introduction en bourse

La NRAI a déclaré que les agrégateurs de produits alimentaires menaçaient de retirer les restaurants de la liste s’ils maintenaient la parité des prix. (Image représentative)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Quelques jours après avoir contacté le régulateur de la concurrence du pays, la Commission de la concurrence de l’Inde pour mettre en évidence les pratiques anticoncurrentielles présumées de Swiggy et de Zomato, lié à l’introduction en bourse, l’organisme de restauration National Restaurant Association of India (NRAI) a déclaré lundi avoir soumis “des informations supplémentaires avec des preuves » contre lesdites pratiques avec CCI.

Les informations déposées le 12 juillet, selon NRAI, ont mis en évidence des préoccupations, à savoir, premièrement, la commission exorbitante facturée par Zomato et Swiggy dans la gamme de 25 à 35% de la valeur de la commande en 2020-2021 ; d’autre part, de nombreux retards de paiement de Zomato et Swiggy qui ont affecté l’intégralité de la trésorerie de nos partenaires ; troisièmement, Zomato et Swiggy forçant les restaurants partenaires à accorder des remises sur leurs plateformes pour maintenir une bonne visibilité sur la plateforme.

«Ils ont transféré la totalité du fardeau des coûts sur les restaurants. Un effet combiné de (1) à (3) est que beaucoup de nos partenaires sont dans des conditions de stress extrêmes et sont sur le point de fermer. Les restaurants fonctionnent à perte car ils ne peuvent pas couvrir leurs dépenses, mais ils ont dû compter sur Zomato et Swiggy en raison des freins et des sentiments pandémiques », a déclaré NRAI dans un communiqué. Quatrièmement, NRAI a ajouté que ces agrégateurs d’aliments menaçaient de retirer les restaurants de la liste s’ils maintenaient la parité des prix.

«Nous avons déposé l’information auprès de CCI et la réponse et l’action sont quelque chose que CCI prendra. Nous nous sommes déjà engagés à plusieurs reprises avec Zomato et Swiggy sur les problèmes qui sont actuellement sur la table avec CCI. Il y a certainement l’intérêt des restaurants ici et c’est pourquoi nous nous sommes engagés avec ces entreprises et avons déplacé CCI. Nous avons récemment suggéré des alternatives comme la commande directe pour que les restaurants servent directement les clients », a déclaré Prakul Kumar, secrétaire général de la NRAI à Financial Express Online.

Zomato n’a pas commenté cette histoire. Swiggy a refusé de commenter.

NRAI avait approché CCI le 1er juillet 2021, citant plusieurs sujets de préoccupation pour un certain nombre de ses restaurants partenaires dans le pays qui ont dû fermer boutique “en raison de conditions onéreuses imposées” par les deux startups de livraison de nourriture. Regroupement de services, masquage des données et commission exorbitante facturée ; accords de parité des prix; forcer les restaurants partenaires à accorder des remises pour maintenir une liste appropriée ; et l’exclusivité des restaurants répertoriés étaient des défis partagés avec CCI.

« De nombreux membres ont partagé leurs expériences personnelles d’abus de pouvoir par ces agrégateurs alimentaires. Cela nous a incités à déposer des informations supplémentaires auprès de la CCI pour nous assurer que nos efforts continus pour protéger les intérêts de l’industrie F&B porteront leurs fruits et cela contribuera à son tour à fournir des règles du jeu équitables pour chaque acteur sur le marché », Anurag Katriar , Président, NRAI.

