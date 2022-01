NRAI écrit aux principaux propriétaires de centres commerciaux et aux propriétaires qui demandent une exonération de loyer pour les détaillants F&B

La NRAI a également recherché des loyers minimums garantis pendant trois mois après cela et a plutôt travaillé sur un modèle de partage des revenus pur.

Au milieu des cas de coronavirus en augmentation rapide, la National Restaurant Association of India (NRAI) a écrit vendredi aux principaux propriétaires et propriétaires de centres commerciaux pour demander une renonciation complète aux locations et à l’entretien des espaces communs au cas où les entreprises d’alimentation et de boissons seraient complètement fermées pour dîner.

L’organisme de restauration a suggéré un partage des revenus purs pour la période où des opérations restreintes sont imposées, dans la lettre ouverte.

Les opérations restreintes signifient des choses comme la livraison uniquement ou des heures d’exploitation limitées ou une utilisation limitée des capacités, etc., a-t-il déclaré.

La NRAI a également recherché des loyers minimums garantis pendant trois mois après cela et a plutôt travaillé sur un modèle de partage des revenus pur.

« L’industrie de la restauration, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ Rs 4,25 lakh crore et fournissant des emplois directs à plus de sept millions d’Indiens, se trouve actuellement dans une situation précaire en raison des restrictions imposées en raison de la troisième vague de la pandémie », a déclaré la NRAI. dans la lettre, ajoutant que le secteur continue de mener une bataille acharnée pour sa survie.

Il a observé qu’une grande partie de l’industrie a réussi à survivre d’une manière ou d’une autre aux deux premières vagues de verrouillage et a réussi grâce aux efforts collectifs de toutes les parties prenantes et des efforts similaires sont à nouveau nécessaires pour éviter de nouvelles séries de mortalités d’entreprises et de pertes d’emplois dans le secteur.

Le président de la NRAI, Kabir Suri, a déclaré: «Alors que les deux premières vagues de la pandémie nous ont gravement paralysés et que la pénurie de ressources a forcé de nombreux restaurants à fermer, nous voyons une plus grande préoccupation avec cette troisième vague car elle peut en fait nuire aux sentiments des consommateurs à court terme, ce qui est déjà visible.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.