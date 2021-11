NRG Park a demandé à la ville de Houston de bloquer les routes pour les problèmes passés d’Astroworld

Un membre du personnel du NRG Park de Houston – qui accueille l’Astroworld Fest – a lancé un appel très spécifique aux responsables de la ville de Houston pour qu’ils établissent un large périmètre … en prévision d’un comportement indiscipliné.

TMZ a obtenu le permis et les documents de planification et la correspondance entre NRG et la ville de Houston, et dans ceux-ci … le responsable du parking de l’installation a envoyé un courrier électronique aux personnes du bureau du maire quelques jours avant le début du festival de deux jours.

Le message — envoyé par le représentant du parking Sandeep Prasad – est assez détaillé sur ce dont NRG allait avoir besoin de la ville avant Astroworld, en raison de ce qu’il a décrit comme des « transgressions » passées.

Plus précisément, Prasad voulait voir si Houston pouvait accepter de bloquer entièrement quelques voies de la route principale juste à l’extérieur de NRG Park … car il pensait que cela permettrait une entrée plus sûre dans les locaux, surtout compte tenu de ce qui s’était passé en 2018 et 2019.

L’e-mail de Prasad dit: « Pendant les festivals en 2018 et 2019, il y a eu beaucoup de transgressions du côté de la rue principale du Lot jaune. Celles-ci comprenaient la destruction de biens et divers actes de violence. »

Il poursuit en disant qu’en raison de ces problèmes, NRG demande à la Ville de fermer les deux voies extérieures en direction nord sur la rue Main à partir du 3 novembre. Main est une route qui borde NRG et une section de son lot.

Prasad mentionne également que cette demande ne vient pas de nulle part … mais dans la foulée de nombreuses réunions de sécurité publique en collaboration avec Houston PD, qui pensait apparemment que ce serait dans le meilleur intérêt du public.

On ne sait pas si NRG a obtenu ce qu’il voulait, mais cela indique que la demande a été faite. Nous ne savons pas avec certitude si Prasad faisait spécifiquement référence à la bousculade massive qui a eu lieu en 2019 – qui était bien documentée – lors de l’ouverture du parc.

Vous vous souviendrez peut-être que des gens ont été piétinés en 2019 – la dernière fois que Trav a organisé un Astroworld Fest à NRG – avec beaucoup d’escalade sur des barricades et de franchissement des barrières de sécurité. Trois personnes ont été grièvement blessées à l’époque, et l’e-mail donne l’impression que les grands de NRG avaient cela en tête avant le concert de cette année.

Et c’est ce qui rend ce document si important … il montre que NRG était conscient du risque de violence et de chahut accrus, et a tenté de prendre des mesures pour le freiner – bien que la tragédie se soit toujours déroulée sur les lieux.

Comme nous l’avons signalé … 8 personnes sont mortes, et bien d’autres sont sévérement blessé et hospitalisé. Et assez fou, les gens ont ENCORE fait irruption lorsque les portes se sont ouvertes cette année, bien avant que Travis ne monte sur scène la nuit. Ainsi, les plans de NRG sont tombés à l’eau.