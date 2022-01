NSE lancera des dérivés sur l’indice des actions à moyenne capitalisation à partir du 24 janvier

La principale bourse NSE a annoncé lundi qu’elle lancerait des produits dérivés sur l’indice Nifty Midcap Select à partir du 24 janvier. La bourse a annoncé qu’elle avait obtenu l’approbation du régulateur de marché Securities Exchange Board of India (Sebi) pour lancer des produits dérivés sur l’indice.

L’indice Nifty Midcap Select vise à suivre la performance d’un portefeuille ciblé de 25 actions au sein de l’indice Nifty Midcap 150, a déclaré NSE dans un communiqué. méthodologie de capitalisation boursière flottante.

La Bourse nationale (NSE) proposera des contrats à terme et des options avec un cycle de négociation de sept contrats à expiration hebdomadaire (à l’exclusion du contrat à expiration mensuelle) et de trois contrats à expiration mensuelle en série.

« La disponibilité actuelle des dérivés sur indices en bourse est largement axée sur les actions à grande capitalisation ou sur des actions spécifiques à un secteur. Les actions à moyenne capitalisation représentent environ 17% de la capitalisation boursière », a déclaré Vikram Limaye, directeur général et PDG de NSE.

Le lancement de produits dérivés sur l’indice Nifty Midcap Select fournira aux participants un outil de couverture supplémentaire pour gérer efficacement le risque de leur portefeuille, a-t-il ajouté.

L’indice Nifty Midcap Select a généré des rendements de 39 % au cours de la dernière année et de 19 % des rendements annualisés au cours des 5 dernières années se terminant en décembre 2021

