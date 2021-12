NSE règle l’affaire avec SEBI et paie Rs 4,87 crore comme frais de règlement

Le régulateur a demandé à NSE de fournir des copies de l’approbation initiale et de tous les renouvellements ultérieurs des approbations accordées jusqu’à ce jour pour agir en tant que hub centralisé STP.

Mercredi, la Bourse nationale de l’Inde (NSEIL) a réglé avec le régulateur des marchés Sebi une affaire concernant une violation présumée des directives des services de traitement direct (STP) après avoir payé 4,87 crores de roupies pour les frais de règlement.

Il a été allégué que NSEIL fonctionnait comme un hub centralisé STP sans obtenir le renouvellement de l’approbation de Sebi et ne s’assurait pas non plus que ses fournisseurs de services STP disposaient d’approbations valides, ce qui entraînait une violation de plusieurs dispositions des directives STP.

En règle générale, les sociétés financières utilisent STP pour transmettre des informations par voie électronique afin d’optimiser la vitesse à laquelle elles traitent les transactions. Cela élimine le besoin d’une ressaisie manuelle des données qui ont déjà été complétées à la source.

Dans une ordonnance de transaction, Sebi a déclaré qu’elle disposait de « la procédure de jugement engagée contre le demandeur, à savoir. National Stock Exchange of India Limited vide SCN (Show Cause Notice)… daté du 26 mars 2021 ».

L’ordonnance intervient après que la bourse a approché Sebi en avril pour lui proposer de régler la procédure engagée contre elle, « sans admettre ni nier les constatations de fait et les conclusions de droit », par le biais d’une ordonnance de règlement.

Dans l’avis de justification délivré à NSEIL, il a été observé que la bourse fournissait des services de hub centralisé STP.

À cet égard, le régulateur, en octobre 2020, a demandé à la bourse de fournir des copies de l’approbation initiale et de tous les renouvellements ultérieurs des approbations accordées par elle jusqu’à la date pour agir en tant que hub centralisé STP.

Cependant, il a été observé que NSEIL ne s’y était pas conformé. Il a été allégué que NSEIL n’a pas obtenu le renouvellement de l’approbation de Sebi conformément aux directives de STP.

En outre, il a été noté que National Securities Depositories Ltd (NSDL) et NSEIT Ltd agissaient en tant que prestataires de services STP sur le marché des valeurs mobilières. Cependant, lors de l’examen de la conformité aux lignes directrices STP par NSDL et NSEIT, il a été observé que ces deux entités avaient également agi en tant que fournisseurs de services STP sans obtenir le renouvellement de l’approbation du régulateur.

En outre, il a été observé qu’étant un hub centralisé STP et en fournissant des services de hub centralisés aux fournisseurs de services STP, NSEIL était tenu de s’assurer que les fournisseurs de services STP disposaient d’une approbation valide. Cependant, il a été allégué que l’échange n’a pas assuré la même chose.

En attendant la procédure d’adjudication, la bourse a déposé une demande de règlement en avril de cette année. Par la suite, le comité consultatif de grande puissance de Sebi a recommandé que la procédure d’adjudication engagée contre le demandeur puisse être réglée moyennant le paiement de 4,87 crores de roupies vers les conditions de règlement. Le panel de membres à temps plein de Sebi a approuvé la recommandation du comité.

Par la suite, le demandeur a versé le montant pour le règlement et, par conséquent, l’organisme de réglementation a mis fin à la procédure d’adjudication engagée contre lui.

Selon une ordonnance distincte, le NSEIT a également réglé avec Sebi une affaire concernant une violation présumée des directives STP sur le paiement de Rs 21,67 lakh pour les frais de règlement.

Il a été allégué que NSEIT a fonctionné en tant que fournisseur de services STP sans obtenir le renouvellement de l’approbation de Sebi, ce qui a entraîné une violation des directives STP, conformément à l’ordonnance de Sebi.

Il a également été observé que NSEIT avait initialement obtenu l’agrément de Sebi pour agir en tant que prestataire de services STP pour une période de trois ans allant de juin 2004 à juin 2007. Cependant, il a été allégué qu’après l’expiration de l’agrément initial accordé par Sebi, NSEIT n’a pas demandé le renouvellement de l’agrément mais continue à exercer ses activités en tant que prestataire de services STP jusqu’à ce jour.

À cet égard, il a été noté qu’en décembre 2019 la société a déposé une demande de renouvellement d’agrément en tant que prestataire de services STP pour les blocs précédents de juin 2007 à juin 2019 (post facto) et également pour le bloc actuel de juin 2019 à juin 2022. .

