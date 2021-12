NSE voit la 100ème entreprise migrer de la plateforme PME vers la carte mère

La plate-forme PME de la bourse, EMERGE, a été lancée en 2012 et offre aux PME une option viable et durable pour lever des fonds sur les marchés des capitaux.

La principale bourse NSE a assisté jeudi à la 100e migration de la plate-forme des PME (petites et moyennes entreprises) vers la carte mère.

La plate-forme PME de la bourse, EMERGE, a été lancée en 2012 et offre aux PME une option viable et durable pour lever des fonds sur les marchés des capitaux.

La plate-forme a vu 235 sociétés cotées, totalisant des émissions totales de plus de 3 611 crores de roupies, a déclaré la National Stock Exchange of India Ltd (NSE) dans un communiqué.

Comprenant l’importance du rôle joué par les PME dans l’économie indienne, NSE a déclaré qu’elle a toujours été à l’avant-garde pour soutenir, faciliter et aider les PME dans cette entreprise.

Le cadre réglementaire offre aux entreprises la possibilité de migrer de la plate-forme PME vers la plate-forme de la carte mère sous réserve du respect de critères spécifiés, tels que fournis par les bourses.

HEC Infra Projects Ltd est la 100ème entreprise à migrer de la plateforme PME vers la carte mère. La société est un entrepreneur EPC (Engineering, Procurement, and Construction) et SIRC (Supply Installation Testing & Commission) dans le domaine du génie électrique.

Vikram Limaye, MD et PDG de NSE, a déclaré que NSE Emerge s’est concentré sur le développement d’un écosystème permettant aux petites et moyennes entreprises d’accéder aux marchés des capitaux pour mobiliser des fonds. De nombreuses entreprises ont migré de la plate-forme PME vers la carte mère.

« Nous nous engageons également activement auprès de divers organismes gouvernementaux, intermédiaires, associations sectorielles ainsi qu’avec les PME, pour faire connaître les avantages de la cotation sur la plate-forme PME. Nous nous engageons à aider les PME dans leurs efforts de collecte de fonds », a-t-il ajouté.

