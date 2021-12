NSFW Pokémon Sex Glitch In Diamond, Pearl Remakes

Ils grandissent si vite. Trop vite. Capture d’écran : Nintendo / The Pokémon Company

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ont chacun connu leur juste part de problèmes majeurs depuis leur sortie, allant du clonage de Pokémon au renommage aléatoire d’amis bien-aimés. Vous pouvez maintenant ajouter des représentations par inadvertance de sexe simulé à la liste. Bibarels semble être, probablement au grand dam de The Pokémon Company, bonin ‘.

Brilliant Diamond et Shining Pearl sont les remakes de Pokémon les plus récents sur Switch, et leur accueil a été tout sauf chaleureux. Les problèmes susmentionnés ont commencé la sortie du mauvais pied, de nombreuses personnes ont été très contrariées par la suppression de plusieurs modifications de Pokémon Platinum, et certaines améliorations manquantes de la qualité de vie ont laissé les fans plus que déçus. Malheureusement, je ne pense pas que le fait d’inclure accidentellement un problème sexuel Pokémon gagnera de la bonne volonté à l’entreprise, du moins pas avec le public qu’ils essaient de courtiser. Quelqu’un est content de ça, j’en suis sûr.

Les quelques clips que nous avons de ce problème, qui a été découvert par le streamer Swampert_Tube, impliquent tous Bibarel, qui, pour une raison inconnue, est superposé devant un autre Pokémon lors de l’utilisation de HM comme Fly ou Surf, ce qui donne l’impression que le Pokémon s’engage dans les actes de la chair. Le problème semble fonctionner avec la plupart des HM, le fil comprenant des exemples de Bibarel désossé par un autre Bibarel et un Staraptor.

À tout le moins, l’exemple avec un Staraptor est coupé de manière à montrer que quelque chose ne va pas – l’autre Bibarel, cependant, est incliné d’une manière que l’on ne peut s’empêcher de lire l’acte comme étant fait.

Compte tenu de l’insistance de The Pokémon Company à maintenir une image essentiellement propre et familiale, ce problème sera probablement l’un des nombreux correctifs en cours du jeu, qui sont clairement et désespérément nécessaires. J’espère que les Bibarels s’amuseront tant que ça dure, mais je veux aussi leur rappeler de prendre une chambre à la garderie Pokémon la prochaine fois, cela rendra tout le monde moins mal à l’aise.