NSIC pour aider les MPME agroalimentaires transformés à explorer le potentiel d’exportation; s’associe à l’organisme de promotion commerciale APEDA

Le marché indien de la transformation des aliments devrait générer une production de 535 milliards de dollars d’ici 2025-2026.

Commerce, importation et exportation pour les MPME: L’organisation de soutien et de développement aux MPME, la National Small Industries Corporation (NSIC), aiderait désormais les micro, petites et moyennes entreprises à travailler avec l’Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés (APEDA) dans plusieurs domaines. Le NSIC, par le biais d’un protocole d’accord avec l’APEDA, aidera ses membres MPME dans le potentiel d’exportation de leurs produits alimentaires agricoles et transformés. Outre les exportations, les membres de l’APEDA auraient également accès aux programmes NSIC pour résoudre les problèmes liés à l’adoption de la technologie, aux compétences, à la qualité des produits et à l’accès au marché. Le rapprochement « soutiendrait également la promotion de la technologie de fabrication verte et durable pour les grappes de MPME afin de permettre aux unités de passer à des processus et des produits de production durables et verts », a déclaré le ministère du Commerce dans un communiqué.

Des courriels ont été envoyés au Dr Sudhanshu, secrétaire, APEDA, et à P Udayakumar, directeur (planification et marketing), NSIC demandant des commentaires sur cette histoire. Les deux avaient signé le protocole d’accord mercredi.

L’APEDA et le NSIC faciliteront également la participation des MPME à des foires de niveau international, y compris des foires B2B et B2C qui seront organisées en Inde et à l’étranger. En outre, les deux organisations travailleront au développement et à la promotion des affaires internationales. En outre, l’APEDA et le NSIC ont également convenu de faciliter l’assistance des programmes gouvernementaux en faveur du renforcement des capacités des MPME pour leur conformité sociale et environnementale et leurs compétences conformément aux normes internationales.

Le marché de la transformation alimentaire du pays devrait voir sa production atteindre 535 milliards de dollars d’ici 2025-2026, tandis que le secteur devrait générer 9 millions d’emplois d’ici 2024, selon la India Brand Equity Foundation. Le secteur agricole indien, qui est la principale source de revenus pour environ 58% de la population indienne, avait une valeur ajoutée brute (VAB) de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche à environ 276,37 milliards de dollars au cours de l’exercice 20. Le gouvernement est susceptible de présenter une politique agro-MPME pour stimuler l’esprit d’entreprise dans l’arrière-pays indien. Le ministre des MPME, Nitin Gadkari, lors d’un événement en ligne en mai de l’année dernière, avait déclaré que le ministère travaillait à la mise en place d’une politique agro-MPME qui se concentrera sur le développement de l’esprit d’entreprise dans les zones rurales, tribales, agricoles et forestières pour la fabrication de produits à partir de matières premières locales.