NTA JEE Main 2021 Admit Card Session 4: La NTA publie-t-elle la carte d’admission JEE Main 2021 pour la 4ème session aujourd’hui? Voici ce que nous savons jusqu’à présent

La National Testing Agency est l’autorité nodale qui mène les JEE en Inde. (Photo d’archive)

NTA JEE Main 2021 admet Card Session 4 Sortie aujourd’hui sur jeemain.nta.nic.in: Si vous êtes un aspirant JEE, c’est la plus grande nouvelle du moment. La National Testing Agency (NTA) devrait publier prochainement la carte d’admission 2021 pour la dernière session du JEE Main 2021. La quatrième session du JEE Main 2021 sera la dernière session de cette année. JEE ou Joint Entrance Examination est le test national qui détermine l’avenir de ceux qui souhaitent étudier dans les écoles d’ingénieurs à travers l’Inde. Test informatisé, le JEE se déroule en mode en ligne. Cependant, les candidats JEE doivent passer le test dans les centres d’examen attribués par la NTA.

Une fois que la NTA aura libéré la carte d’admission, le lien pour le ticket de salle s’affichera sur le site officiel – jeemain.nta.nic.in. Les candidats peuvent télécharger leur carte d’admission JEE Mains 2021 en saisissant leur date de naissance et le numéro de dossier JEE Main. Étant donné que l’examen se déroule pendant la pandémie de coronavirus en cours, la carte d’admission JEE Main 2021 comportera également un formulaire d’auto-déclaration Covid. Les candidats JEE doivent prendre l’engagement de statut Covid négatif. Ils doivent également prendre la copie papier de la carte d’admission en la téléchargeant. Les candidats doivent faire signer la carte et le formulaire d’auto-déclaration par leurs parents. Le formulaire doit également comporter leur dernière photo de format passeport ainsi que l’empreinte du pouce gauche.

Trois choses importantes que chaque candidat JEE Mains ne doit pas oublier lors de ses examens : la dernière pièce d’identité avec photo, le formulaire d’engagement Covid et bien sûr, la carte d’admission JEE Mains 2021. En raison de protocoles Covid stricts, des normes de contact zéro devront être respectées dans les centres d’examen. Par conséquent, tous les étudiants de JEE Mains doivent avoir deux copies de leur carte d’admission. Bien que vous puissiez garder une copie avec vous, l’autre copie doit être déposée dans les boîtes à l’extérieur de la salle d’examen, conformément à la dernière directive de la National Testing Agency. N’oubliez pas de prendre deux impressions de la carte d’admission. Car dans le cas où un candidat ne respecte pas le protocole, la NTA peut également le disqualifier.

