NTA JEE Main Exam 2021 Session 3: JEE Main 2021 Session 3 commence – directives importantes que les étudiants doivent connaître

La date limite pour remplir le formulaire de candidature pour la quatrième session de JEE Main 2021 a été prolongée.

Examen principal JEE 2021 Session 3 : La National Test Agency (NTA) organise la session 3 de l’examen d’entrée conjoint (JEE Main 2021). La session 3, qui a commencé aujourd’hui, se poursuivra jusqu’au 27 juillet. Les dates auxquelles les examens auront lieu sont les 22, 25 et 27 juillet.

L’agence organise l’examen dans toute l’Inde et compte tenu de l’impact de la pandémie de coronavirus, le nombre de centres d’examen est passé de 660 à 828.

Auparavant, la session principale 3 de JEE était prévue pour avril, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

Pendant ce temps, l’agence a publié des directives que les candidats doivent garder à l’esprit.

1. Chaque question comprendra quatre points et il y aura un pointage négatif pour chaque mauvaise réponse. 1/4 de point sera déduit pour chaque mauvaise réponse.

2. Les élèves doivent garder à l’esprit qu’il n’y aura pas de note négative pour la section B.

3. Conformément aux directives, les candidats doivent se présenter aux centres d’examen au moins deux heures avant l’heure prévue de l’examen.

4. Les candidats ont été priés d’apporter ces documents le jour de l’examen – une impression de la carte d’admission, une photo de format passeport et une carte d’identité avec photo autorisée.

Pendant ce temps, la date limite pour remplir le formulaire de candidature pour la quatrième session du JEE Main 2021 a été prolongée jusqu’au 20 juillet. Ainsi, les candidats qui n’ont pas pu postuler à l’examen peuvent le faire sur jeemain.nta.nic.in.

