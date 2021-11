NTA JNUEE 2021: les résultats de l’examen d’entrée à l’Université Jawaharlal Nehru publiés pour les cours de PG sont annoncés – voici comment vérifier

Résultat NTA JNUEE 2021

Résultat NTA JNUEE 2021 : Les résultats de l’examen d’entrée à l’université Jawaharlal Nehru (JNUEE) 2021 pour les cours de PG ont été publiés pour que les étudiants puissent les vérifier. Les résultats du NTA JNUEE 2021 ont été publiés par la National Testing Agency (NTA) et ceux qui s’étaient présentés au test d’entrée de l’Université Jawaharlal Nehru peuvent vérifier le résultat sur le site officiel à l’adresse jnuee.jnu.ac.in.

Les résultats ont été déclarés pour les cours MA/MSc/MCA et pour accéder aux résultats JNUEE 2021, les candidats devront remplir les détails pertinents tels que le numéro de candidature et les dates de naissance. JNU avait publié les réponses provisoires de JNUEE le 11 octobre et les candidats ont été autorisés à soulever des objections contre la même chose jusqu’au 12 octobre.

Résultat NTA JNUEE 2021 : Comment vérifier les résultats

Visitez le site officiel : jnuee.jnu.ac.in.Maintenant, cliquez sur le lien « Liste des résultats MA/MSc/MCA 1 (JNUEE 2021) »Entrez les détails requis — numéro de demande, date de naissanceLe résultat apparaîtra à l’écranVous pouvez télécharger et prendre une impression pour référence future.

