NTA NEET UG 2021 : fenêtre de correction d’application ouverte ; Voici comment apporter des modifications et la dernière date

NTA a révisé le modèle d’examen de NEET UG

NTA NEET UG 2021 : Les candidats qui aspirent à parcourir les études médicales de premier cycle et qui passeront les examens d’entrée NEET UG cette année peuvent apporter des modifications au formulaire de candidature pour le test d’admission national d’éligibilité (NEET) UG 2021. Au cas où un candidat aurait fait une erreur lors de la soumission de son formulaire de candidature l’orthographe à l’adresse, l’information peut faire les changements maintenant.

La date limite pour apporter les modifications est le 14 août, 14 heures. La date limite de candidature pour NEET-UG 2021 a été prolongée du 6 août au 10 août, car les scores seront également utilisés pour les cours de B.Sc (H) en sciences infirmières cette année, conformément aux critères d’éligibilité respectifs.

Étapes pour apporter des corrections dans le formulaire de demande NEET-UG 2021

• Visitez le site officiel : neet.nta.nic.in

• Cliquez sur l’onglet ‘Formulaire d’inscription à la correction’

• Saisissez votre numéro de demande, votre mot de passe et votre code PIN de sécurité dans la nouvelle page Web vers laquelle vous êtes redirigé

• « Connexion » et apporter les modifications requises dans le formulaire de demande

• Re-télécharger le(s) document(s) nécessaire(s) en cas de modification

• Enregistrez les modifications apportées et soumettez le formulaire de demande corrigé

Afin de respecter le protocole de distanciation sociale Covid-19, le nombre de villes accueillant l’examen a été augmenté cette année de 155 à 198. Le nombre de centres dans ces villes a également été augmenté. L’examen aura lieu le 12 septembre.

Pendant ce temps, la NTA a révisé le modèle d’examen. Chaque sujet se composera désormais de deux sections. La section A se composera de 35 questions et la section B de 15 questions. Dans la section B, les candidats doivent répondre à 10 questions sur 15. Le nombre total de questions et l’utilisation du temps pour chaque article seront les mêmes.

Le NEET-UG 2021 se tiendra de 14h à 17h. L’annonce de la ville où se déroulera l’examen sera faite le 20 août 2021, et les cartes d’admission ou les tickets de salle seront disponibles trois jours avant l’examen. Les cartes d’admission peuvent être téléchargées sur le site officiel de la NTA

Les admissions aux cours de médecine de premier cycle (MBBS) / dentaires (BDS) et au B.Sc en sciences infirmières seront décidées sur la base des notes individuelles et de la liste de mérite préparée à partir des résultats de l’examen d’entrée NEET-UG 2021.

