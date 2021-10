NTFS vs FAT32 vs exFAT — Tout ce que vous devez savoir

Les systèmes de fichiers n’ont jamais été la partie la plus glamour de l’informatique. Pourtant, perdre du temps à essayer de retrouver un fichier que vous avez égaré est encore moins excitant. Vous avez probablement vu beaucoup de noms lancés pendant que vous essayez de vous organiser, alors clarifions certaines choses. Voici tout ce que vous devez savoir sur NTFS vs FAT32 vs exFAT pour éclaircir le débat sur le système de fichiers.

Nous ferons de notre mieux pour vous guider à travers chacun des systèmes de fichiers et les situations dans lesquelles vous utiliseriez chacun d’eux. Ce guide nous est gracieusement fourni par la chaîne YouTube Gary Explains, alors n’hésitez pas à regarder son explication ci-dessus.

Qu’est-ce qu’un système de fichiers ?

Adam Molina / Autorité Android

Avant d’entrer dans les détails de chaque option, jetons les bases.

Lorsque vous stockez un nouveau fichier sur votre disque local, votre système d’exploitation doit localiser ce fichier. Il doit associer le nom dudit fichier aux données réelles, aux autorisations, etc. La façon dont votre système d’exploitation établit ces associations s’appelle un système de fichiers.

Vous pouvez considérer les systèmes de fichiers comme des catalogues de bibliothèques pour toutes vos informations. Ils sont organisés de manière à ce que votre ordinateur puisse facilement les identifier et vous créez un nouveau système de fichiers lorsque vous formatez votre disque pour la première fois.

Les systèmes de fichiers ne sont pas universels

Tout comme les langages de programmation, il existe des tonnes de systèmes de fichiers différents. Ils ne sont en aucun cas universels et la plupart des principaux systèmes d’exploitation ont leurs propres types préférés. Voici quelques-unes des options les plus populaires :

Les fenêtres: FAT32, exFAT, NTFS

macOS : HFS, HFS+, APFS

Linux : ext4, XFS, JFS, btrfs, ZFS

Bien que tous ces formats aient leur place, dans cet article, nous nous concentrons spécifiquement sur les formats Windows standard.

Tous les systèmes d’exploitation ont leurs propres systèmes de fichiers préférés, mais ils peuvent souvent aussi comprendre les formats d’autres systèmes d’exploitation. Par exemple, macOS peut comprendre NTFS dans un format en lecture seule.

FAT32

Le système de fichiers FAT ou File Allocation Table de Microsoft est le meilleur endroit pour commencer notre voyage. Le format a été lancé à la fin des années 1970 sous le nom de FAT8 avant de devenir FAT12, FAT16 et enfin le format FAT32 que nous utilisons aujourd’hui.

Microsoft avait initialement prévu le système FAT8 pour une utilisation sur des disquettes, mais ils ne sont plus exactement à la mode. Depuis lors, FAT32 a fait son chemin vers les disques durs, les clés USB, les cartes SD, etc. Bien que FAT32 ne soit plus le système de fichiers par défaut de Windows, il reste assez courant.

Nous avons déjà mentionné qu’il existe de nombreuses versions de FAT, mais que signifient ces variations de nombre ? Les variations FAT de Microsoft sont basées sur le nombre de bits que vous pouvez stocker dans chaque emplacement. FAT8 reposait sur des entrées 8 bits, suivies de FAT12, puis l’inclusion d’un disque dur nous a amenés à FAT16. Enfin, FAT32 est venu avec le lancement de Windows 95 OSR2 de Microsoft.

FAT32 est presque universellement compris sur les ordinateurs, les consoles, etc.

Aujourd’hui, FAT32 est universellement compris. Il a fait son chemin depuis les PC de tous les systèmes d’exploitation vers les caméras, les consoles et même les appareils Android.

Cependant, FAT32 n’est pas sans limites. Sa taille de disque maximale est de 32 Go sans l’utilisation d’outils tiers. Techniquement, vous pouvez atteindre jusqu’à 2 To, mais cela demande un peu de travail supplémentaire. Vous êtes également limité à une taille de fichier maximale de 4 Go, et il n’y a aucun outil extérieur pour vous aider à contourner ce problème.

FAT32 est la norme pour de nombreuses clés USB et disques durs externes, et c’est également la référence pour les cartes SD et SDHC. Nous aborderons cela ensuite.

Compatibilité carte SD

Comme nous l’avons dit, FAT32 est un élément clé des cartes SD. C’est de loin le format le plus couramment utilisé, mais vous ne pouvez pas simplement insérer n’importe quelle vieille carte SD et supposer qu’elle fonctionnera bien avec FAT32. Voici un tableau rapide pour clarifier les choses :

Type de carteCapacité maximaleSystème de fichiersCompatibilité descendante

Type de carte :

Dakota du Sud

Capacité maximale:

2 Go

Système de fichiers:

FAT32

Rétrocompatibilité:

Dakota du Sud

Type de carte :

SDHC

Capacité maximale:

32 Go

Système de fichiers:

FAT32

Rétrocompatibilité:

SD, SDHC

Type de carte :

SDXC

Capacité maximale:

2 To

Système de fichiers:

exFAT

Rétrocompatibilité:

SD, SDHC, SDXC

exFAT

Finalement, les limites de FAT32 ne pouvaient tout simplement plus les dépasser, et Microsoft a développé exFAT. Le nom est l’abréviation de Extended File Allocation Table, et il est mieux décrit comme une FAT de nouvelle génération. Il a été lancé pour la première fois en 2006 dans le cadre de Windows CE 6.0 et permet des fichiers au-delà de 4 Go. ExFAT est également le système de fichiers standard sur les cartes SDXC, comme le montre le tableau ci-dessus.

Microsoft possède toujours à la fois FAT32 et exFAT, qui sont devenus de gros générateurs d’argent pour la marque. Les OEM doivent payer des frais de licence pour l’utilisation de l’un ou l’autre système de fichiers, ce qui génère des milliards de dollars de revenus. L’un des meilleurs exemples de Gary de cette licence est qu’il a dû payer pour l’accès exFAT afin de l’ajouter à son système de stockage en réseau Synology.

NTFS

Le système de fichiers New Technology est apparu comme un compagnon de la famille Windows NT. Il a été l’option incontournable pour Windows XP et les systèmes d’exploitation plus récents. NTFS présente une taille de fichier maximale de 16 exaoctets et offre des autorisations de fichier, un cryptage et une compression.

La plus grande différence entre NTFS et les systèmes FAT est que le premier est en fait un système de journalisation. Un système de fichiers typique stocke deux types de données différents : le contenu du fichier ainsi que les métadonnées qui incluent le nom, l’emplacement, les autorisations, etc. Pour supprimer un fichier, il suffit de se débarrasser de ces métadonnées. Une fois cela fait, le système ne pourra pas trouver le contenu et il sera éventuellement écrasé par de nouveaux fichiers.

Essentiellement, cela aide à réduire la corruption du système de fichiers, ce qui est mieux pour tout le monde.

Manipuler ces métadonnées est parfois plus facile à dire qu’à faire. Cela peut prendre plusieurs étapes pour créer de nouvelles métadonnées pour un fichier dans un dossier et supprimer les métadonnées précédentes. Les choses deviennent encore plus difficiles si votre système tombe en panne au milieu de ce processus, car cela peut laisser le système de fichiers incohérent.

Un système de fichiers de journalisation, comme NTFS, stocke ses intentions pour votre système de fichiers avant d’apporter des modifications. Cela permet au système d’exploitation de se référer au journal en cas de plantage et de restaurer la cohérence de votre système de fichiers. Essentiellement, cela aide à réduire la corruption du système de fichiers, ce qui est mieux pour tout le monde.

Compatibilité NTFS

NTFS est un système de fichiers basé sur Windows. Il vient de Microsoft et est destiné à fonctionner avec les produits Windows. Cependant, il existe quelques implémentations qui vous permettent d’utiliser NTFS comme format en lecture seule sur macOS et Linux. Il prend en charge Linux depuis la version 2.2.0 et NTFS-3G offre à la fois des options de lecture et d’écriture.

Malheureusement, ces implémentations proviennent d’un environnement de salle blanche. Cela signifie essentiellement que les gens essaient de comprendre comment ils fonctionnent et de les adapter aux nouveaux systèmes d’exploitation. Cela entraîne des problèmes de performances et de compatibilité. En d’autres termes, vous pouvez utiliser des lecteurs NTFS, mais ils ne sont pas idéaux comme système par défaut en dehors de Windows.

NTFS vs FAT32 vs exFAT : Lequel devriez-vous utiliser ?

La réponse simple consiste à utiliser le système de fichiers natif de votre système d’exploitation. Pour les utilisateurs de Windows, cela signifie NTFS, tandis que les utilisateurs de macOS bénéficieront le plus d’APFS. Enfin, les utilisateurs de Linux voudront se tourner vers ext4 ou XFS, selon la distribution Linux.

Si vous essayez de choisir un système de fichiers pour votre carte SD, la réponse n’est pas aussi claire. Les cartes SD plus petites fonctionneront mieux avec FAT32, à condition qu’elles soient inférieures à 32 Go, mais les cartes plus grandes nécessiteront exFAT.

Pour compliquer les choses, certains appareils ne prennent pas en charge exFAT. Prenez le démarrage du Raspberry Pi, par exemple. Vous aurez besoin de Rufus ou de Raspberry Pi Image pour reformater votre disque en FAT32, quelle que soit sa taille.

Vous voudrez également vous tourner vers FAT32 ou exFAT pour formater les disques durs externes afin de les utiliser sur plusieurs systèmes d’exploitation. Cela dépend encore une fois de la taille du lecteur, mais restez loin de NTFS dans ce cas. La bonne nouvelle est que de plus en plus de plates-formes se tournent vers exFAT, y compris les consoles de nouvelle génération, c’est donc probablement votre meilleure voie à suivre.

