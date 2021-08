NTPC arrache une puissance de 275 MW à UP en raison du non-paiement des cotisations

in

Un haut responsable de la Power Corporation a déclaré que la réglementation de 275 MW ne constituerait pas une menace sérieuse pour les consommateurs de l’État et qu’il n’y aurait aucun problème à gérer la demande.

La société de production d’électricité d’État NTPC a récupéré 275 MW d’électricité de l’Uttar Pradesh à partir de minuit le 20 août pour ne pas avoir réglé les cotisations en souffrance depuis plus de 45 jours. Dans une communication à l’UPPCL, la NTPC a fait savoir qu’elle régulerait 275,60 MW du 20 au 29 août.

L’action fait suite à l’avertissement de NTPC à l’Uttar Pradesh Power Corporation (UPPCL) le 12 août selon lequel elle réglementerait la fourniture de 5 512 MW d’électricité à partir de ses centrales à partir du 20 août, car elle n’avait pas réglé les cotisations en souffrance depuis plus de 45 jours. .

En réponse à l’avertissement de NTPC, le département de l’énergie du gouvernement UP avait répondu le 19 août, lui demandant de s’abstenir de couper l’alimentation électrique. Il avait également assuré à la NTPC qu’un prêt de Rs 4 900 crore est attendu n’importe quel jour de la part de PFC-REC et que le paiement à NTPC sera effectué très bientôt.

Sur la base des assurances du gouvernement, la NTPC a décidé de ne réglementer que 5 % de l’ensemble de son approvisionnement. Informant l’UPPCL de la révision du quantum de régulation, le Regional ED North of NTPC, Debashis Sen a écrit qu’en référence à une lettre du département de l’énergie du gouvernement de l’UP, « NTPC a révisé le quantum proposé (c’est-à-dire 5512 MW) à 275,60 MW (c’est-à-dire 5% du quantum proposé précédemment) pour la période du 20 au 29 août », indique la lettre, ajoutant qu’elle sera réexaminée en temps voulu, sous réserve que l’UPPCL règle toutes les cotisations impayées au-delà de 45 jours et se conforme avec les directives du MOP.

S’adressant à FE sous couvert d’anonymat, un responsable de la société d’électricité a déclaré que bien que la NTPC ait émis plusieurs fois l’avertissement de réglementer l’approvisionnement en électricité, c’est la première fois qu’elle réglemente réellement l’approvisionnement. “La réglementation révisée de 275 MW par NTPC au lieu de l’intégralité de son approvisionnement de 5512 MW, ressemble plus à un coup symbolique sur UPPCL pour prendre la question au sérieux et mettre la discipline financière sur la bonne voie”, a-t-il déclaré.

« C’est la première fois que NTPC a effectivement recours à la régulation de l’offre dans l’État en raison du non-paiement des cotisations. C’est une tache sur la Power Corporation », a-t-il déclaré, ajoutant que bien que les régimes d’aide sociale soient importants, le gouvernement ne devrait pas en faire peser le coût financier sur le ministère. « Le fardeau financier de ces programmes de bien-être public devrait être supporté par le gouvernement et ne pas être répercuté sur les départements gouvernementaux », a-t-il déclaré, ajoutant que le Saubhagya Yojana, bien qu’un projet visionnaire, a brisé financièrement le département déjà en difficulté.

