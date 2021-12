NTPC bras NREL pour lancer un appel d’offres mondial pour mettre en place un projet 3GW RE d’une valeur de Rs 15K cr d’ici février

Le géant national de l’électricité NTPC, NTPC Renewable Energy Ltd (NREL), lancera un appel d’offres mondial d’ingénierie et de construction pour mettre en place un projet d’énergie renouvelable de 3 GW avec un système de stockage par batterie d’une valeur d’environ Rs 15 000 crore d’ici février 2022, selon un haut responsable .

«Le NREL a décidé de lancer un appel d’offres mondial ou RFP (request for Proposal) pour un projet d’énergie renouvelable de 3 GW (comme l’énergie solaire et éolienne) avec un système de stockage d’énergie par batterie au cours des deux prochains mois (d’ici février 2022). Cela implique un investissement d’environ Rs 15 000 crore », a déclaré le haut responsable à PTI.

Une demande de proposition (RFP) est un document commercial qui annonce un projet, décrit et sollicite des offres d’entrepreneurs qualifiés pour le mener à bien.

Le développement prend de l’importance compte tenu de l’objectif ambitieux de l’Inde d’avoir 175 GW d’énergie renouvelable d’ici 2022, dont 100 GW d’énergie solaire et 60 GW d’énergie éolienne.

Selon un rapport de la Central Electricity Authority (CEA), au 30 novembre 2022, la capacité d’énergie renouvelable de l’Inde – à l’exclusion des grandes centrales hydroélectriques – est de 104 GW, dont 49 GW d’énergie solaire et 40 GW d’énergie éolienne.

NREL, une filiale à 100 % de NTPC Ltd, possède actuellement un portefeuille de projets renouvelables de 3 850 GW, dont 970 MW sont en construction et 2 880 MW ont été remportés et sont à différentes phases de mise en œuvre.

NREL est sur le point de réaliser son objectif d’avoir 60 GW d’énergie renouvelable (ER). La capacité d’énergie renouvelable de la NTPC devrait représenter 45 % de sa capacité de production totale installée de 130 GW d’ici 2032.

Le plan d’avoir une capacité de 60 GW RE d’ici 2032 impliquerait un investissement de Rs 2,5 lakh crore. NTPC avait incorporé NREL avec le registraire des sociétés, NCT de Delhi et Haryana, le 7 octobre 2020, pour entreprendre des activités d’énergie renouvelable.

Il a également prévu d’amener des investisseurs stratégiques pour NREL à ramener sa part des capitaux propres en dessous de 50% avant son introduction en bourse en octobre 2022.

La capacité installée actuelle du Groupe NTPC est de 67 907,5 MW (dont 13 675 MW via des JV/filiales), comprenant 48 stations NTPC (23 à charbon, 7 à gaz, 1 hydro, 1 petite hydraulique, 15 solaires PV et 1 éolienne -basées) et 26 stations en coentreprise (9 au charbon, 4 au gaz, 8 hydrauliques, 1 petite hydraulique, 2 éoliennes et 2 solaires photovoltaïques).

