NTPC cherche des marchés d’exportation pour l’approvisionnement en cendres volantes

À la recherche d’acheteurs potentiels à l’étranger pour les cendres volantes produites par ses centrales thermiques, NTPC a invité une manifestation d’intérêt (EoI) pour la vente du produit résiduel en Asie occidentale et dans d’autres régions. Il fournira les cendres des centrales électriques aux ports et la quantité totale destinée à l’exportation est de 14,5 millions de tonnes (MT) par an.

Conformément aux normes fixées par le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique de l’Union, les centrales thermiques sont censées utiliser 100 % des cendres volantes à partir de la quatrième année d’exploitation. Au cours de l’exercice 21, environ 9 % des cendres volantes produites par les usines NTPC ont été utilisées dans la fabrication de briques et de tuiles tandis que 20 autres tonnes ont été fournies à des projets routiers, a indiqué la société.

Plus de 25 % des cendres volantes produites par les centrales électriques sont utilisées par l’industrie du ciment. Les fabricants de briques et de tuiles en consomment environ 10 % et 10 % supplémentaires sont utilisés pour la fabrication de routes et de survols. Plus de 15 % des cendres volantes sont utilisées pour la remise en état des zones basses.

Dans tout le pays, les 101 centrales électriques surveillées par la Central Electricity Authority ont généré 226 MT de cendres volantes au cours de l’exercice 20, dont 83% pourraient être utilisées.

La recherche de clients potentiels à l’exportation par NTPC intervient après que la demande de sous-produits des industries nationales a commencé à baisser depuis mars 2020.

Comme FE l’a récemment signalé, la demande montrait des signes de reprise entre les deux vagues de la pandémie, avant de s’effondrer à nouveau lors de la deuxième vague. Les centrales électriques privées ont demandé au gouvernement de ne pas imposer de pénalités financières si elles ne sont pas en mesure d’utiliser toutes les cendres volantes produites par la production d’électricité au cours de cette période.

