NTPC double son objectif d’énergies renouvelables pour 2032 à 60 GW

Le producteur d’électricité d’État NTPC a doublé son objectif d’énergie renouvelable pour 2032 et souhaite désormais disposer de 60 000 mégawatts (MW) de capacité éolienne et solaire d’ici la fin de la période cible. Actuellement, la capacité installée d’énergie renouvelable de la société est de 1 350 MW et d’ici l’exercice 24, elle a l’intention d’ajouter environ 13 000 MW de base de production d’énergie verte, a informé la direction de NTPC aux analystes et aux investisseurs lors d’une récente conférence téléphonique.

La société, de nom et principalement un acteur thermique, avait constitué en octobre 2020 NTPC Renewable Energy, une filiale à 100 % pour se concentrer sur son activité d’énergie verte. Lors de la constitution de la filiale, l’objectif de capacité renouvelable 2032 était de 32 000 MW. Il pourrait également examiner des projets de retombées potentielles ou la monétisation de sa filiale d’énergie renouvelable, a déclaré la direction.

Jusqu’à 2 884 MW de la capacité d’énergie renouvelable de NTPC sont actuellement en cours de mise en œuvre et 3 290 MW supplémentaires à diverses étapes d’appel d’offres. L’entreprise participera à 5 000 MW d’enchères d’énergie renouvelable à venir. NTPC bénéficie d’un faible coût de financement, ce qui l’aide à proposer des tarifs compétitifs lors des enchères. Face à la montée des préoccupations environnementales et à la baisse des tarifs des énergies renouvelables, le plus grand producteur d’électricité thermique du pays a décidé de diversifier son portefeuille de production.

NTPC est en pourparlers avec les gouvernements des États du Gujarat, du Rajasthan, du Maharashtra et de l’Andhra Pradesh pour l’attribution de parcelles de terrain pour 17 000 MW de projets d’énergie renouvelable dans le cadre du programme Ultra Mega Renewable Energy Power Parks (UMREPP). Il existe également un protocole d’accord entre DVC et NTPC RE pour la mise en place d’une centrale solaire flottante et de projets dans le Jharkhand et le Bengale occidental dans le cadre du programme UMREPP et CPSU.

Actuellement, la capacité totale installée du géant de l’électricité s’élève à 65 825 MW. Il a signalé une augmentation de 36,2% d’une année sur l’autre de son bénéfice net autonome à Rs 13 769,5 crore au cours de l’exercice clos en mars, ce qui est le bénéfice annuel le plus élevé jamais enregistré par la société.

