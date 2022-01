NTPC envisage d’acquérir 5 pc du capital de PXIL

Le PXIL est la première bourse d’électricité d’Inde promue institutionnellement, qui fournit diverses solutions de négoce d’électricité et connecte les acheteurs ainsi que les vendeurs depuis 2008.

Le géant public de l’électricité NTPC envisage d’acquérir 5% du capital de Power Exchange of India Ltd (PXIL) qui propose diverses options de négoce d’électricité, a déclaré un haut responsable. Le PXIL est la première bourse d’électricité d’Inde promue institutionnellement, qui fournit diverses solutions de négoce d’électricité et connecte les acheteurs ainsi que les vendeurs depuis 2008.

Un haut responsable a déclaré à PTI que la NTPC envisageait « d’acheter jusqu’à cinq pour cent du capital de PXIL. Cette décision a été prise compte tenu de l’intention du gouvernement d’augmenter la part de marché à 25 pour cent de l’approvisionnement total en électricité en Inde d’ici 2023-24 ».

Lorsqu’on lui a demandé si NTPC acquerrait plus de 5 % de participation dans PXIL, le responsable a expliqué que la NTPC ne peut pas acheter plus de 5 % de participation dans PXIL car elle pourrait également être un vendeur ou un acheteur sur la plate-forme de négociation. Selon les données disponibles sur le portail du ministère des Affaires commerciales, le capital social autorisé du PXIL est de Rs 120 crore et le capital libéré est de Rs 58,47 crore. Le PXIL a été constitué le 20 février 2008.

Le gouvernement a l’intention d’augmenter la part du marché de l’électricité au comptant dans l’approvisionnement total en électricité du pays à 25 pour cent d’ici 2023-24. Cela fera probablement partie du projet de politique nationale de l’électricité (NEP). Un groupe d’experts mis en place par le ministère de l’Énergie a recommandé d’augmenter la taille des échanges d’électricité à court terme d’environ 5 % actuellement à 25 % d’ici 2023-24. Le ministère de l’Énergie aurait examiné la recommandation du groupe d’experts soumis en octobre 2021.

Selon la Commission centrale de réglementation de l’électricité (CERC), la part du marché à court terme représentait 10 % du total de l’électricité achetée en 2019-2020. Les 90 pour cent restants de l’approvisionnement total en électricité ont été achetés principalement par les discothèques via des contrats à long terme et des transactions intra-étatiques à court terme.

Selon les données de l’industrie, les échanges à court terme représentent environ 14 à 15% de l’approvisionnement total en électricité en Inde et la plupart sont des AAE (accords d’achat d’électricité) bilatéraux, tandis que les échanges en bourse représentent 5%. Le gouvernement a l’intention de porter ce pourcentage de 5 % à 25 % d’ici 2023-24.

