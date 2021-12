NTPC envisage de recruter un investisseur stratégique pour sa branche d’énergie propre NREL

Le plan de cession comprend également la cotation de North Eastern Electric Power Corporation Ltd (NEEPCdO) et NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd (NVVNL) d’ici mars 2024.

Le géant de l’électricité d’État NTPC prévoit de recruter un investisseur stratégique pour sa branche d’énergie propre NTPC Renewable Energy Ltd (NREL) avant son inscription en bourse en octobre 2022, selon un haut responsable.

L’inscription de NREL fait partie du plan de désinvestissement global de Rs 15 000 crore du géant de l’électricité au cours des trois prochaines années. Le plan de cession comprend également la cotation de North Eastern Electric Power Corporation Ltd (NEEPCdO) et NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd (NVVNL) d’ici mars 2024.

Le plan comprend également la vente de sa participation dans NTPC-SAIL Power Company Ltd (NSPCL). « NTPC a prévu de faire venir un investisseur stratégique pour NREL qui devrait être coté en octobre 2022. L’investisseur stratégique serait engagé avant l’inscription de NREL sur les bourses », a déclaré un haut responsable à PTI.

Le responsable a également déclaré que la société avait besoin de fonds énormes pour atteindre son objectif d’avoir une capacité d’énergie renouvelable de 60 GW principalement via NREL, ce qui représenterait 45% de sa capacité de production installée totale de 130 GW envisagée d’ici 2032.

La composante capitaux propres de NREL serait d’environ Rs 50 000 crore et le reste de l’exigence serait satisfait par le biais de prêts à long terme, de débentures, d’obligations et d’autres modes de ce type. Le plan d’avoir une capacité de 60 GW RE d’ici 2032, impliquerait un investissement de Rs 2,5 lakh crore.

NREL, une filiale à 100 % de NTPC Ltd, possède actuellement un portefeuille de projets renouvelables de 3 850 GW, dont 970 MW sont en construction et 2 880 MW ont été remportés et sont à différentes phases de mise en œuvre.

NTPC avait incorporé NREL avec le registraire des sociétés, NCT de Delhi et Haryana le 7 octobre 2020, pour entreprendre des activités d’énergie renouvelable. La capacité installée actuelle du groupe NTPC est de 67 907,5 MW (dont 13 675 MW via des coentreprises/filiales) comprenant 48 stations NTPC (23 stations à charbon, 7 stations à gaz, 1 station hydro, 1 petite hydraulique, 15 solaires PV et 1 éolienne centrale) et 26 stations en coentreprise (9 au charbon, 4 au gaz, 8 hydrauliques, 1 petite hydraulique, 2 éoliennes et 2 solaires photovoltaïques).

