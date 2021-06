NTPC envisage l’introduction en bourse de sa filiale dans les énergies renouvelables

in

La NTPC, gérée par l’État, envisage de scinder sa filiale d’énergie renouvelable récemment formée pour lever des fonds pour des projets d’énergie solaire et éolienne.

“Nous allons bientôt rendre publiques NTPC Renewables”, a déclaré mardi le président et directeur général du géant de la production d’électricité, Gurdeep Singh, lors du sommet Bloomberg New Energy Finance (BNEF) à New Delhi.

NTPC, anciennement connue sous le nom de National Thermal Power Corporation, est principalement un acteur basé sur le charbon. En octobre 2020, elle a constitué sa filiale en propriété exclusive NTPC Renewable Energy pour se concentrer sur son activité d’énergie verte. L’entreprise a doublé son objectif d’énergie renouvelable et souhaite désormais disposer de 60 000 mégawatts (MW) de capacité éolienne et solaire d’ici la fin de 2032.

Actuellement, la capacité installée d’énergie renouvelable de la société est de 1 365 MW et d’ici l’exercice 24, elle a l’intention d’ajouter environ 13 000 MW de base de production d’électricité verte. NTPC est en pourparlers avec les gouvernements du Gujarat, du Rajasthan, du Maharashtra et de l’Andhra Pradesh pour l’attribution de parcelles de terrain pour 17 000 MW de projets d’énergie renouvelable dans le cadre du programme Ultra Mega Renewable Energy Power Parks.

Il a cité les tarifs les plus bas de Rs 1,99 / unité et Rs 2 / unité lors des récentes enchères solaires, car il bénéficie d’un coût de la dette relativement inférieur en raison de son soutien gouvernemental et de ses notes positives. Il a également bénéficié d’un taux d’imposition plus bas puisque les projets seront mis en place sous NTPC Renewable Energy. Le budget de l’exercice 21 de l’Union a étendu le taux d’imposition préférentiel des sociétés de 15 %, réservé aux entreprises manufacturières, aux nouvelles entreprises nationales de production d’électricité, réduisant ainsi leur incidence fiscale de 10 points de pourcentage.

L’Inde s’est fixé comme objectif d’augmenter la capacité d’énergie renouvelable à 4 50 000 MW d’ici 2030, contre 95 000 MW actuellement. Reliance Industries (RIL) a récemment dévoilé un méga plan pour l’énergie verte et a promis des investissements initiaux de Rs 75 000 crore sur ses ressources internes au cours des trois prochaines années. S’exprimant lors du sommet de la BNEF, le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, a déclaré que l’annonce de RIL était « de la musique à mes oreilles ».

Le plan de RIL comprend la mise en place d’unités de fabrication de cellules et modules solaires, d’une unité de batterie pour le stockage d’énergie, d’une usine de fabrication de piles à combustible et d’une usine d’électrolyse pour produire de l’hydrogène vert, qui sont généralement l’ingrédient nécessaire pour soutenir la croissance des énergies renouvelables ces articles ne sont pas abondamment fabriqués en Inde.

