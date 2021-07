NTPC et ONGC prévoient d’investir dans un méga projet éolien offshore

in

Le ministre de l’électricité de l’Union, RK Singh, a récemment déclaré que le ministère des énergies nouvelles et renouvelables envisageait d’offrir des options de financement des écarts de viabilité pour les projets d’énergie éolienne offshore.

La NTPC, gérée par l’État, développera conjointement des centrales éoliennes offshore avec la Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), et la capacité potentielle de ces projets peut atteindre « des dizaines de milliers de mégawatts (MW) », selon un haut responsable de dit le groupe électrogène. L’investissement requis pour 1 MW d’énergie éolienne est d’environ Rs 5 crore.

En mai 2020, NTPC et ONGC avaient signé un protocole d’accord pour créer une coentreprise dans le domaine des énergies renouvelables. NTPC a doublé son objectif d’énergie renouvelable à 60 000 MW d’ici la fin de 2032. Actuellement, sa capacité d’énergie renouvelable installée est de 1 365 MW et d’ici l’exercice 24, elle a l’intention d’ajouter 13 000 MW supplémentaires de base de production d’électricité verte.

Une politique éolienne offshore a été annoncée en 2015, et le premier système de détection et de télémétrie par la lumière en mer (LiDAR) a été installé dans le golfe de Khambhat au Gujarat pour mesurer les ressources éoliennes. L’Institut national de l’énergie éolienne collecte des données sur la vitesse du vent à partir de novembre 2017. Des évaluations préliminaires le long du littoral indien de 7 600 km de long ont indiqué des perspectives de développement de l’énergie éolienne offshore.

Le gouvernement s’est fixé un objectif de 30 000 MW de capacité éolienne offshore d’ici 2030. En avril 2018, le gouvernement avait sollicité des manifestations d’intérêt pour le développement du premier parc éolien offshore commercial du pays et avait proposé une zone de 400 km² à mettre en place. 1 000 MW de capacité éolienne près du port de Pipavav dans le golfe de Khambhat.

Sur les 450 GW de l’objectif d’énergie renouvelable du pays pour 2030, environ 140 GW devraient provenir de centrales éoliennes, et les projets offshore peuvent représenter une partie importante de ce portefeuille car ils ne présentent pas de défis liés à l’acquisition de terres.

