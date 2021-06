NTPC forgera un partenariat mondial sur la recherche sur les énergies propres

in

Le producteur d’électricité d’État NTPC a déclaré dimanche qu’il formerait au moins deux alliances internationales pour faciliter la recherche sur l’énergie propre et promouvoir la durabilité dans la chaîne de valeur de l’énergie d’ici 2025. L’annonce faisait partie des « objectifs du Pacte pour l’énergie » que NTPC a fixés à l’ONU Dialogue de haut niveau sur l’énergie (HLDE). NTPC est la première société énergétique indienne et actuellement parmi les rares entreprises mondiales à déclarer des objectifs de pacte énergétique dans le cadre de l’UN-HLDE.

NTPC s’est également engagé à atteindre 60 giga-watts (GW) de capacité cumulée d’énergies renouvelables d’ici 2032 dans le cadre de ses objectifs de compact énergétique. Comme FE l’a signalé le 22 juin, NTPC a doublé son objectif d’énergie renouvelable pour 2032 et souhaite désormais disposer de 60 GW de capacité éolienne et solaire d’ici la fin de la période cible. Actuellement, la capacité installée d’énergie renouvelable de la société est de 1 350 MW et d’ici l’exercice 24, elle a l’intention d’ajouter environ 13 000 MW supplémentaires de base de production d’électricité verte.

Les Nations Unies devraient convoquer un dialogue de haut niveau en septembre 2021 pour promouvoir la mise en œuvre des objectifs et cibles liés à l’énergie du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Dans le cadre des annonces du pacte énergétique national, l’Inde a promis de continuer à soutenir l’Alliance solaire internationale (ISA) pour faciliter la transition énergétique à grande échelle dans les pays du monde entier. L’ISA est une organisation intergouvernementale fondée sur un traité et basée en Inde, qui prévoit de mobiliser plus de 1 000 milliards de dollars d’investissements d’ici 2030 pour promouvoir la technologie solaire dans les pays situés entre les tropiques du cancer et du capricorne.

NTPC, ainsi que d’autres PSU comme SECI, IREDA, PGCIL, REC, CIL et PFC, ont contribué 1 million de dollars chacun au financement de l’ISA. Cinq PSU de pétrole et de gaz naturel gérés par l’État deviendront également des partenaires commerciaux et contribueront au fonds de corpus de l’ISA, avait déclaré plus tôt le ministre du Pétrole de l’Union, Dharmendra Pradhan.

NTPC avait déclaré en septembre 2020 qu’il avait signé un protocole d’accord avec l’ISA pour mettre en œuvre 47 projets solaires dans les pays moins développés et les petits États insulaires. NTPC vise à se greffer à l’ISA pour étendre l’empreinte solaire. FE avait signalé plus tôt que la société avait exhorté ISA à la nommer en tant que consultant pour des projets solaires mondiaux sur les toits contre 6 à 10 % du coût du projet en tant que frais de conseil initiaux.

