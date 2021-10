NTPC lance un appel d’offres pour l’importation de charbon de 2 millions de tonnes

NTPC a importé 0,5 MT de charbon au T1FY22 contre 0,2 MT importé au trimestre correspondant de l’année dernière. Sa consommation globale de charbon au cours du trimestre a augmenté de 14,6% à 46,3 MT. Les mines captives de NTPC ont produit 2,5 MT de carburant au premier trimestre, légèrement plus que 2,4 MT au cours de la même période de l’exercice 21.

La société nationale de production d’électricité NTPC a lancé un appel d’offres pour importer 2 millions de tonnes (MT) de charbon, peu de temps après que le Centre a demandé aux centrales électriques d’intensifier les importations du combustible clé pour l’énergie thermique.

Les centrales NTPC utiliseront 1 MT de charbon importé, et l’appel d’offres pour le volume restant a été lancé au nom des centrales électriques de Damodar Valley Corporation (DVC), détenues conjointement par le Centre et les gouvernements des États du Jharkhand et du Bengale occidental.

Bien que les délais spécifiques pour les importations ne soient pas mentionnés dans le document d’appel d’offres, les experts du secteur ont déclaré que l’approvisionnement ne devrait pas commencer immédiatement car les importations de charbon en provenance de Thaïlande, d’Australie et d’Afrique du Sud – les principaux exportateurs de charbon vers l’Inde – sont actuellement jusqu’à trois quatre fois plus cher que le charbon domestique.

NTPC a importé 0,5 MT de charbon au T1FY22 contre 0,2 MT importé au trimestre correspondant de l’année dernière. Sa consommation globale de charbon au cours du trimestre a augmenté de 14,6% à 46,3 MT. Les mines captives de NTPC ont produit 2,5 MT de carburant au premier trimestre, légèrement plus que 2,4 MT au cours de la même période de l’exercice 21.

Reconnaissant tacitement la crise à laquelle est confronté le secteur électrique du pays en raison de la pénurie de charbon, le gouvernement a décidé que les centrales pourraient utiliser jusqu’à 10 % de leurs besoins en combustible grâce au charbon importé, qui serait mélangé au charbon national.

Aux taux internationaux actuellement élevés d’environ 12 000 roupies par tonne, même un mélange de 10 % de charbon importé est susceptible d’augmenter le coût de production d’électricité de 0,50 à 0,75 par unité, ce qui représente 13 à 19 % des coûts d’achat d’électricité moyens payés par l’électricité. sociétés de distribution.

Sur les 209 gigawatts (GW) de centrales électriques au charbon installées, environ 90 GW importent actuellement du charbon pour la production d’électricité. Environ 72 GW de cette capacité importent du charbon pour le mélanger avec la variante locale, tandis que 18 GW sont conçus pour fonctionner spécifiquement avec du charbon importé.

Le gouvernement, en avril 2020, avait demandé aux centrales thermiques de réduire les importations de charbon et de « faire de leur mieux pour remplacer leurs importations par du charbon national ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.