NTPC menace de couper l’alimentation électrique de l’Uttar Pradesh

in

La demande globale d’électricité dans l’Uttar Pradesh est d’environ 21 116 MW, et la réduction de l’offre de NTPC implique que l’État perd environ un quart de sa source d’énergie.

Le total des cotisations impayées de l’Uttar Pradesh Power Corporation (UPPCL) s’élevant à plus de 10 500 crores de roupies, la société nationale de production d’électricité NTPC a menacé de couper l’approvisionnement de la société de distribution à partir de vendredi si les factures ne sont pas réglées rapidement.

Les cotisations cumulatives de l’UPPCL, en attente depuis plus de 60 jours, s’élèvent actuellement à 1 160 crore de Rs. Si des dispositions immédiates ne sont pas prises, l’État pourrait perdre 5 512 mégawatts (MW) d’alimentation de plusieurs centrales électriques NTPC, dont Dadri, Kahalgaon, Farakka, Rihand et Singrauli.

Selon l’avis de règlement envoyé à l’UPPCL par la NTPC le 12 août, les cotisations sont en souffrance malgré « des suivis répétés à divers niveaux en personne ainsi que par courrier ». Les « impayés » de l’État – créances en attente d’environ 60 jours ou plus – envers tous les producteurs d’électricité dont il s’approvisionne en électricité s’élevaient à 1 689 crores de roupies à la fin du mois de juin.

La demande globale d’électricité dans l’Uttar Pradesh est d’environ 21 116 MW, et la réduction de l’offre de NTPC implique que l’État perd environ un quart de sa source d’énergie.

Comme FE l’a récemment signalé, pour isoler les producteurs d’électricité à base d’énergie renouvelable des caprices des paiements irréguliers, le régulateur de l’électricité de l’État a ordonné à l’UPPCL de déposer 7 244,7 crores de roupies dans le fonds de réglementation des obligations d’achat d’énergie renouvelable d’ici janvier 2022 pour payer l’énergie solaire, éolienne et hydraulique. producteurs fournissant de l’électricité à l’État. Le dépôt comprend Rs 1 459,3 crore, qui doit être payé par UPPCL pour ne pas avoir atteint ses objectifs de RPO jusqu’à FY21.

Les “impayés” Discom auprès des producteurs d’électricité à la fin du mois de juin s’élevaient à 91 579 crores de roupies, en baisse de 9,1% par rapport à l’année précédente au cours de la même période, reflétant l’utilisation des prêts PFC-REC dans le cadre du programme d’injection de liquidités de 1,25 lakh-crore de roupies annoncé. par le Centre dans le cadre du paquet Atmanirbhar Bharat pour effacer les frais de discom aux producteurs d’électricité. Environ Rs 77 000 crore avaient été versés aux États dans le cadre du programme dans la première tranche. Après avoir plongé en mars après avoir reçu des fonds dans le cadre du plan de liquidité, les arriérés des centrales électriques ont progressivement augmenté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.