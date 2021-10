NTPC menace de mettre fin au pacte avec Tata Power en raison des retards

La NTPC, gérée par l’État, a menacé de résilier le contrat avec Tata Power Solar pour un projet de 320 mégawatts (MW) à Jaisalmer au Rajasthan, alléguant l’absence de progrès significatifs sur le site huit mois après la signature de l’accord.

NTPC est un client majeur de Tata Power Solar avec un portefeuille important de projets EPC du CPSE en cours sur des sites du Gujarat, du Kerala et d’ailleurs.

Selon des sources, dans un avis à l’entrepreneur, NTPC Renewable Energy Ltd (NREL) – le développeur du projet – a déclaré qu’il n’avait pas « l’assurance raisonnable » que le projet « peut atteindre l’achèvement des installations dans les délais prévus ». Conformément au contrat, Tata Power Solar est tenu de terminer le projet d’une valeur d’environ 1 200 crores de roupies dans les 17 mois suivant la signature du contrat.

Alors que le contrat stipule que 50% des terrains du projet devraient être transférés à NREL en mai et le reste d’ici septembre, les sources ont déclaré que Tata Power Solar n’avait transféré aucun terrain à NREL jusqu’à ce jour.

Les requêtes envoyées à Tata Power Solar mardi concernant le développement n’ont pas reçu de réponse.

Hormis l’acquisition de terrains, Tata Power Solar n’aurait fait aucun progrès significatif en ce qui concerne les travaux d’ingénierie et la commande d’équipements pour le projet.

Étant donné que Tata Power n’a lancé aucune des activités huit mois après l’attribution du contrat, « malgré des suivis réguliers et plusieurs réunions d’examen », il a été demandé par NREL de prendre les mesures correctives nécessaires et de soumettre un plan de redressement ferme dans les 14 jours suivant la réception de l’avis de défaut, à défaut le contrat EPC sera résilié, ont ajouté des sources.

L’activité EPC solaire de Tata Power a connu une croissance significative ces dernières années, les revenus de ce segment d’activité augmentant de 420% par an pour atteindre 1 638 crores de roupies au premier trimestre de l’exercice 22. À la fin de l’exercice 21, la capacité du carnet de commandes EPC solaire de Tata Power valait 8 742 crores, dont des commandes d’une valeur de 2 294 crores Rs ont été reçues au cours du quatrième trimestre de l’exercice 21 lui-même.

Au cours du premier trimestre de l’exercice 22, il a remporté des commandes EPC solaires d’un autre crore de Rs 743. La société avait déclaré en juin avoir reçu une lettre d’attribution d’un contrat EPC pour la construction de projets solaires de 210 MW pour NTPC, et la date de mise en service de NTPC est fixée à novembre 2022.

NREL, la branche énergie renouvelable de NTPC, a été constituée pour se concentrer sur son activité d’énergie verte en octobre 2020. NTPC, par l’intermédiaire de NREL, vise à atteindre 60 000 MW de capacité verte d’ici 2032 par rapport au niveau actuel d’environ 1 400 MW. Environ 75 % de l’objectif d’énergie verte de 2032 devrait provenir de l’énergie solaire.

