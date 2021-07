NTPC propose de vendre de l’électricité directement à India Inc

in

Contrairement à sa pratique habituelle, le producteur d’électricité d’État NTPC a invité les sociétés de distribution d’électricité (discoms) et les industries à manifester leur intérêt à acheter de l’électricité à partir de sa « capacité de production inutilisée ».

NTPC fournit traditionnellement de l’électricité directement aux discothèques, principalement dans le cadre de contrats d’achat d’électricité à long terme (PPA). C’est la première fois que la société propose de vendre de l’électricité aux entreprises et aux consommateurs industriels en libre accès.

Actuellement, les 52 000 mégawatts (MW) de la capacité opérationnelle de NTPC et les 15 000 MW de centrales au charbon en construction sont liés à des accords de prélèvement d’électricité garantis. En fait, au cours des trois mois précédant la date limite de janvier 2011 pour passer au régime d’appel d’offres, la société avait conclu des PPA pour 40 840 MW de ses capacités sur une base « cost plus » avec 37 discothèques gérées par l’État.

“Cependant, NTPC peut avoir une capacité de production disponible à la vente sur le marché libre”, et elle “a l’intention de vendre cette énergie aux acheteurs intéressés”, a déclaré la société dans l’avis invitant les EoI.

Le développement suit de près la Commission centrale de réglementation de l’électricité permettant à l’une des discoms de Delhi, BSES, de contacter le ministère de l’Énergie de l’Union pour désaffecter 621 MW d’approvisionnement en électricité de la centrale Dadri-I de NTPC au début du mois.

Le gouvernement a décidé que les discos peuvent arrêter d’acheter de l’électricité à des usines de plus de 25 ans, et l’unité Dadri-1 en fait partie. Le Rajasthan a également récemment décidé d’arrêter de s’approvisionner en électricité à partir de la centrale à gaz Anta de 410 MW de NTPC, qui a plus de 25 ans.

Cependant, les experts ont déclaré que toutes les 10 130 MW des centrales électriques de NTPC qui ont traversé 25 ans ne seront pas libérées, car plus de 8 000 MW de ces unités sont des centrales de fosse, et les discoms ne sont pas susceptibles d’abandonner l’électricité bon marché. venant de là.

NTPC prévoit également d’avoir une base de production d’électricité verte de 60 000 MW d’ici 2032 contre 1 400 MW actuellement, et la capacité d’énergie renouvelable à venir n’est pas liée aux AAE. “En outre, si nécessaire, NTPC peut également fournir de l’énergie verte et est prête à installer de nouvelles capacités d’énergie renouvelable”, indique l’avis EoI de la société.

NTPC propose également des services de gestion de portefeuille d’achat d’électricité pour les entreprises et les entités industrielles, indiquant son intention de se diversifier dans les entreprises et les marchés émergents à travers la chaîne de valeur de l’électricité, au lieu d’être un simple producteur d’électricité traditionnel.

