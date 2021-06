NTPC rapporte un bénéfice net record de Rs 13 770 crore au cours de l’exercice 21

in

Le dividende final s’ajoute à l’acompte sur dividende de 3 Rs/action pour l’exercice 21 payé en février.

La société d’État NTPC a signalé une augmentation de 36,2% en glissement annuel de son bénéfice net autonome à Rs 13 769,5 crore au cours de l’exercice clos en mars, ce qui est le bénéfice annuel le plus élevé jamais enregistré par la société, principalement grâce à la baisse des dépenses fiscales. Il a payé 1 925,4 crore de roupies au cours de l’exercice 21, soit environ 79 % de moins qu’à la même période l’année dernière. Le conseil d’administration de la société a recommandé un dividende final de 3,15 roupies par action avec une valeur nominale de 10 roupies chacune pour l’exercice 21. Le dividende final s’ajoute à l’acompte sur dividende de 3 Rs/action pour l’exercice 21 payé en février.

Pour le quatrième trimestre de FY21, le bénéfice net de NTPC a augmenté de 257,6% à Rs 4,479,2 crore, la société ayant reçu un remboursement d’impôt de Rs 982,4 crore contre les Rs 4 983,7 crore payés en impôts au cours du trimestre correspondant de FY20. Les revenus de NTPC ont augmenté de 3,1 % en glissement annuel pour atteindre 1 03 552,7 crores de roupies au cours de l’exercice, la compagnie d’électricité ayant vendu 251,7 milliards d’unités d’électricité au cours de la période, soit 4,8 % de plus que l’exercice précédent.

“NTPC a réalisé plus de 100% du montant facturé au cours de l’année, dépassant les roupies d’un crore lakh, ce qui est la plus haute réalisation jamais réalisée”, a déclaré la société. Les niveaux d’utilisation des centrales au charbon de NTPC se sont détériorés, le facteur de charge (PLF) de ses centrales au charbon chutant de 220 points de base en glissement annuel au cours de l’exercice à 66 %.

La moyenne nationale des centrales à charbon PLF au cours de l’exercice 21 était de 54,6%. Les centrales électriques ont contractuellement le droit de recevoir des coûts fixes pour recouvrer les dépenses en capital même si les acheteurs ne s’approvisionnent pas en électricité auprès des unités. Cependant, les usines doivent afficher un facteur de disponibilité d’usine (PAF) minimum de 83 % pour réclamer les coûts fixes. Le PAF moyen des centrales au charbon NTPC au cours du trimestre a augmenté de 1,8 point de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 91,4 %.

Le tarif moyen auquel NTPC a vendu de l’électricité au cours de l’exercice 21 était de 3,77 Rs/unité, enregistrant une baisse annuelle de 3,3 %.

Le tarif moyen de la société avait augmenté de 15,4% par an pour atteindre 3,90 Rs/unité au cours de l’exercice 20. Actuellement, la capacité totale installée du géant de la puissance s’élève à 65 825 mégawatts (MW). D’ici 2032, il prévoit d’avoir une capacité totale de production d’électricité de 130 000 MW, dont 30 % seraient basés sur l’énergie non thermique.

Dans 12 ans, NTPC veut avoir une base de 32 000 MW d’énergies renouvelables, 5 000 MW d’hydroélectricité et 2 000 MW supplémentaires de centrales nucléaires.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.