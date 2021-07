NTPC remporte un projet solaire de 325 MW aux enchères MP

La société a récemment reçu l’approbation du ministère des énergies nouvelles et renouvelables de l’Union pour mettre en place un parc d’énergie renouvelable de 4 750 MW à Rann of Kutch à Khavada, dans le Gujarat.

NTPC Renewable Energy est sorti vainqueur pour 325 mégawatts (MW) de capacités solaires lors de la vente aux enchères de 450 MW de centrales solaires à construire dans le parc solaire de Shajapur dans le Madhya Pradesh. La société a proposé le tarif le plus bas de Rs 2,35/unité pour 105 MW et Rs 2,33/unité pour une autre capacité solaire de 220 MW. Pas moins de 15 soumissionnaires ont été présélectionnés pour participer à la vente aux enchères menée par l’entreprise publique Rewa Ultra Mega Solar (RUMSL).

Selon des sources, SolarArise, qui est soutenu conjointement par des fonds gérés par Kotak Mahindra, la Banque européenne d’investissement et le groupe britannique ThomasLloyd, a remporté la capacité restante de 125 MW contre un tarif de Rs 2,34/unité.

Jusqu’à 25 % d’énergie solaire provenant du projet sera fournie aux chemins de fer indiens dans sept États. « Plutôt que de forcer les discoms réticents à acheter des énergies renouvelables, nous devrions aider les consommateurs institutionnels à se procurer de l’énergie solaire bon marché », a déclaré à FE Manu Srivastava, secrétaire principal du gouvernement du Madhya Pradesh. Srivastava était, jusqu’à récemment, responsable de RUMSL et a joué un rôle déterminant dans la conduite de la vente aux enchères du parc solaire de Shajapur.

Comme l’ont récemment noté les analystes de JM Financial, les développeurs se tournent progressivement vers les appels d’offres individuels des États, qui proposent des accords de prélèvement d’énergie solaire, bien qu’ils courent le risque de ne pas recevoir les paiements à temps. Traditionnellement, les enchères solaires menées par des agences gouvernementales centrales telles que Seci ont été plus attrayantes pour les développeurs, en raison d’une sécurité de paiement plus élevée. Cependant, après des prix beaucoup plus bas découverts lors d’enchères récentes, les discoms avaient eu froid aux yeux sur le pouvoir d’achat des projets des agences gouvernementales centrales aux tarifs découverts lors des enchères, laissant une grande capacité de projets Seci actuellement sans acheteurs.

NTPC Renewable Energy est la filiale constituée en octobre 2020 pour se concentrer sur son activité d’énergie verte, car elle a l’intention de disposer de 60 000 MW de base de production d’électricité verte d’ici 2032 sur les 1 400 MW actuels. La société a récemment reçu l’approbation du ministère des énergies nouvelles et renouvelables de l’Union pour mettre en place un parc d’énergie renouvelable de 4 750 MW à Rann of Kutch à Khavada, dans le Gujarat.

