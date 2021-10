NTPC Renewable invite EoI pour la fourniture de modules de 15 000 MW

À partir du début de l’exercice 23, les importations de modules solaires et de cellules seront assujetties à un droit de douane de base de 40 % et 25 %, respectivement

NTPC Renewable Energy Ltd (NREL), la branche d’énergie renouvelable du producteur d’électricité d’État NTPC, a invité les fabricants de modules nationaux à manifester leur intérêt pour l’achat de 15 000 mégawatts (MW) de panneaux solaires pour ses projets au cours du prochain cinq ans. Gardant à l’esprit les futurs plans d’ajout de capacité d’énergie renouvelable de l’entreprise, NREL « souhaite entrer dans des partenaires d’approvisionnement à long terme pour les modules solaires photovoltaïques (PV) afin de développer son portefeuille d’énergies renouvelables soit par le biais de liens d’approvisionnement directs, soit par le biais d’un contrat de fabrication, « , a déclaré la société.

NTPC avait incorporé NREL pour se concentrer sur son activité d’énergie verte en octobre 2020, car elle vise à atteindre 60 000 MW de capacité verte d’ici 2032 par rapport au niveau actuel d’environ 1 400 MW. Environ 75 % de l’objectif d’énergie verte de 2032 devrait provenir de l’énergie solaire. Les modules composés de cellules solaires importées seront également éligibles, a déclaré NREL, ajoutant que « le but de cette EoI est d’évaluer les capacités à venir des fabricants nationaux de modules solaires photovoltaïques, leurs exigences technico-commerciales pour lancer le processus d’approvisionnement à long terme. attaches ».

Le développement intervient à un moment où jusqu’à 10 000 MW de capacité de nouvelles usines de fabrication solaire intégrées devraient être mis en place dans le cadre du programme d’incitation liée à la production (PLI) de Rs 4 500 crores du gouvernement. Des sources ont déclaré que le gouvernement avait reçu des demandes pour une capacité de fabrication cumulée de 54 809 MW dans le cadre du programme de 19 sociétés, dont Reliance Industries Ltd, Adani, ReNew Power, L&T, Tata Power, Acme Solar, Vikram Solar et la société d’État Coal India Ltd. Actuellement, la capacité annuelle de fabrication de modules du pays s’élève à environ 10 000 MW et la capacité de production de cellules à 3 000 MW. À partir du début de l’exercice 23, les importations de modules solaires et de cellules seront assujetties à un droit de douane de base de 40 % et 25 %, respectivement. Les coûts des modules représentent environ 60% des dépenses totales du projet pour les centrales solaires.

