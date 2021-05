NTPC signe un pacte d’achat d’électricité avec Gujarat pour 150 MW d’énergie solaire

NTPC Renewable construit actuellement une capacité solaire de 6 000 MW à travers le pays, y compris les 1 400 MW qui lui ont été attribués dans le cadre de divers appels d’offres où elle était le plus bas soumissionnaire.

Le générateur d’électricité NTPC a déclaré jeudi que sa filiale nouvellement formée NTPC Renewable Energy a signé un accord d’achat d’électricité avec la société d’État Gujarat Urja Vikas Nigam (GUVNL) pour vendre l’électricité de son prochain projet solaire de 150 mégawatts (MW) dans le état à Rs 2,20 / unité.

NTPC Renewable Energy a été créée en octobre 2020 pour se concentrer sur les activités d’énergie verte du géant de l’énergie alors que NTPC prévoit d’augmenter la part des énergies renouvelables dans son portefeuille de production.

NTPC Renewable construit actuellement une capacité solaire de 6 000 MW à travers le pays, y compris les 1 400 MW qui lui ont été attribués dans le cadre de divers appels d’offres où elle était le plus bas soumissionnaire. La société s’est également vu attribuer un terrain à Kutch par le gouvernement du Gujarat pour développer un parc solaire d’une capacité de 4 750 MW. Il est également en train de recevoir Rs 2 100 crore de prêts à long terme de banques pour ses projets en construction.

Actuellement, la capacité totale installée de NTPC s’élève à 65 810 MW, dont 1 318 MW de centrales solaires et éoliennes. Face à la montée des préoccupations environnementales et à la baisse des tarifs des énergies renouvelables, le plus grand producteur d’énergie thermique du pays a décidé de diversifier son portefeuille de production. D’ici 2032, il prévoit d’avoir une capacité de production totale d’électricité de 1,30 000 MW, dont 30% ne serait pas basée sur l’énergie thermique.

Dans 12 ans, NTPC souhaite disposer d’une base de 32 000 MW d’énergies renouvelables, de 5 000 MW d’hydroélectricité et de 2 000 MW supplémentaires de centrales nucléaires.

