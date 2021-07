NTPC va construire le plus grand parc solaire du pays à Rann of Kutch

Il avait précédemment obtenu un contrat de consultance pour 285 MW avec la République du Togo.

Le producteur d’électricité d’État NTPC a déclaré mardi que sa filiale nouvellement formée, NTPC Renewable Energy, avait reçu l’approbation du ministère des Énergies nouvelles et renouvelables de l’Union pour mettre en place un parc d’énergie renouvelable de 4 750 mégawatts (MW) dans le Rann of Kutch. à Khavada, Gujarat.

Ce sera le plus grand parc solaire du pays, et la société prévoit de produire de l’hydrogène vert à une échelle commerciale à partir de l’électricité générée par les panneaux solaires qui y seront installés.

Actuellement, la capacité installée d’énergie renouvelable de NTPC est de près de 1 400 MW et d’ici 2032, elle a l’intention de disposer de 60 000 MW de base de production d’électricité verte. En octobre 2020, elle avait constitué une filiale en propriété exclusive, NTPC Renewable Energy, pour se concentrer sur son activité d’énergie verte, et envisage de lancer l’offre publique initiale de la filiale au cours de l’exercice 23 afin de lever des fonds pour son plan d’ajout de capacité verte.

Le parc sera développé dans le cadre du « Mode 8 » du projet de parc d’énergie renouvelable ultra-méga, où les gouvernements des États doivent aider à l’identification et à l’acquisition de terres et faciliter les autorisations réglementaires. Si le développement du projet n’est pas achevé dans les deux ans, les gouvernements des États ont le droit de reprendre les terres attribuées.

Comme FE l’a récemment signalé, NTPC prévoit également de développer conjointement des centrales éoliennes offshore avec la société d’État Oil and Natural Gas Corporation, et la capacité potentielle de ces projets peut atteindre « des dizaines de milliers de mégawatts ». NTPC Renewable Energy a également récemment signé un protocole d’accord avec l’UT, le Ladakh et le Ladakh Autonomous Hill Development Council pour la production d’hydrogène vert et son déploiement sur des bus de véhicules électriques à pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène.

La société a également obtenu des missions de conseil en gestion de projet dans le cadre de la plate-forme International Solar Alliance pour 500 MW en République du Mali et 100 MW en République du Malawi. Cuba a également nommé NTPC comme consultant en gestion de projet pour un parc solaire de 900 MW. Il avait précédemment obtenu un contrat de consultance pour 285 MW avec la République du Togo.

