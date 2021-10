NU Crypto News: NuCypher fait un voyage sur la Lune avant la fusion KEEP

Les NuCypher (CCC :NU-USD) célèbre son premier anniversaire d’une manière sacrée. Une nouvelle de la pièce de monnaie NU propulse le jeton vers de nouveaux sommets incroyables aujourd’hui, avec des gains bien supérieurs à 400% et un nouveau record historique. Il semble que cet élan impressionnant soit l’œuvre d’une nouvelle annonce passionnante concernant sa fusion tant attendue avec un autre réseau de cryptographie.

Source : Shutterstock

NuCypher est un produit blockchain qui se concentre sur la création de confidentialité pour ses utilisateurs. Il fournit aux utilisateurs des services de cryptage qu’ils peuvent utiliser sur un certain nombre de chaînes de blocs différentes. En utilisant NuCypher, les utilisateurs peuvent partager des données privées entre eux sur une blockchain publique, éliminant ainsi le besoin d’un réseau privé. Les utilisateurs peuvent également jalonner leurs jetons NU afin d’exécuter des nœuds pour le projet, générant à leur tour plus de NU.

La communauté NuCypher est surprise par les mises à jour de sa fusion à venir aujourd’hui, le premier anniversaire du lancement public du réseau de test NuCypher. En juin, NuCypher a annoncé une fusion avec le Garder (CCC :GARDER-USD), un autre projet visant à fournir aux utilisateurs un moyen de partager des données privées sur un grand livre public.

Les projets annoncent la refonte à venir comme une « fusion dure », un jeu sur la mise à niveau plus courante « hard fork ». Cette fusion verra KEEP et NU fusionner en un seul protocole appelé Threshold, soutenu par un jeton appelé « T ». Les communautés KEEP et NU ont toutes deux approuvé la fusion par vote au cours de l’été. Depuis, une organisation autonome décentralisée (DAO) a été mise en place pour piloter la transition. Ce groupe démocratique décide de l’attribution de T aux détenteurs de KEEP et NU, ainsi que d’autres détails de la fusion.

NU Crypto News: NuCypher voit de nouveaux sommets historiques avant les mises à jour de la fusion

Une fusion dans la blockchain est une chose très inhabituelle et nouvelle ; les investisseurs sont ravis de voir où le mouvement mènera les réseaux. Aujourd’hui, ils vont avoir un aperçu de la façon dont cet événement se produira. Pour célébrer le premier anniversaire de NU, les développeurs de KEEP et NU se réunissent pour répondre aux questions des investisseurs sur le nouveau projet Threshold.

Les investisseurs voient évidemment les nouvelles de NU crypto comme une raison de célébrer aujourd’hui. Le volume de transactions de NU a augmenté de près de 20 000 % au cours des dernières 24 heures ; plus de 2 milliards de dollars au NU changent de mains — c’est le double de la capitalisation boursière du réseau. En effet, le prix du NU monte également en flèche ; il est actuellement en hausse de 400%. Plus tôt dans la matinée, le jeton a connu une augmentation de 1 100 %, ce qui a porté NU à un niveau record de 3,58 $.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.