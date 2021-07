Nu! Kim Kardashian montre sa silhouette à ses fans | Instagram

Le célèbre mannequin, célébrité, femme d’affaires et socialite mondain Kim Kardashian a de nouveau montré sa silhouette qui continue d’étonner ses fans, tout comme elle l’a fait en utilisant des “cuirs” dans sa tenue, qui comme toujours a immédiatement attiré l’attention de ses millions de followers sur Instagram, le plus qu’elle avait à cette occasion était que non seulement partagé un photo sinon, il y en avait plusieurs.

Il s’agit de sa publication la plus récente dans l’application, dans laquelle il compte à ce jour 237 millions de followers, étonnamment il y a deux jours, il était encore un million en dessous de ce montant, sa popularité continue d’augmenter rapidement.

Certes, à la fin de cette année, il pourrait facilement atteindre 250 millions d’abonnés, dans le cas où il continuerait à augmenter chaque semaine de plus d’un million d’abonnés.

À lire aussi : Douche en maillot de bain, Kylie Jenner capturée magnifique pendant ses vacances

Dans ton message Kim Kardashian présenté dans un total de huit photos magnifiques, où elle montre à sa manière cette nouvelle tenue saisissante en deux pièces.

Cela fait six heures que la sœur aînée de Kendall Jenner ont partagé ces photos, jusqu’à présent plus de deux millions d’utilisateurs ont réagi à leur beauté, un montant que l’on retrouve habituellement dans leurs publications.

Dans les images, nous pouvons voir Kim portant un pantalon en cuir séduisant, celui-ci est noir et atteint juste en dessous de sa taille, nous laissant voir un peu de son nombril, au lieu de le fermer, il semble n’avoir qu’un cordon en guise de lacets, le design est quelque chose de simple , mais aussi frappant pour le matériau avec lequel il est fabriqué, il a également des coutures au-dessus des genoux qui lui donnent beaucoup de vue.

Cela peut vous intéresser: Charmes de face, Daniella Chávez pose depuis une voiture de luxe

Sûrement, voir ses photos vous a immédiatement rappelé un hélicoptère avec une moto Harley Davidson, On voit beaucoup ce style dans les tenues des motards qui se caractérisent par l’utilisation intensive de ce matériau dans leurs tenues.

Dans la partie supérieure, cette belle femme d’affaires portait un haut qui était également en cuir, sauf qu’il semblait être plutôt en peau de bête ou en cuir synthétique, tout comme son pantalon était noué avec un cordon en haut, il semblait l’envers d’un corset .

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Le seul accessoire que vous pouvez voir que l’ex-femme de Kanye ouest C’était un collier en argent avec le pendentif d’une croix, même si c’était quelque chose de simple, il attirait beaucoup d’attention précisément à cause de sa délicatesse.

A lire aussi : Ça se voit ci-dessous, Miley Cyrus sans soutien-gorge et avec ses nouveaux vêtements

D’après ce que l’on peut voir sur les images, Kim Kardashian profitait d’une soirée avec des amis, peut-être est-elle sortie faire la fête quelque part, car sur l’une des photos, des personnes apparaissent derrière elle en train de faire la queue, en plus d’apparaître à côté d’elle de plusieurs amis. à l’intérieur d’un lieu qui a en arrière-plan une sorte de grand tableau comme décoration du lieu.

Avec plus de 10,8 mille commentaires, certains pleins de cœur, des emojis lançant des bisous et d’autres, la femme d’affaires a encore une fois volé les soupirs de ses millions de fans bien que beaucoup d’entre eux ne lui écrivent pas dans sa boîte de commentaires, sûrement quand ils voient elle immédiatement ils commencent à soupirer et aussi à laisser libre cours à son imagination en la voyant montrer sa beauté et silhouette exquise.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

La belle chef du clan Kardashian Jenner était accompagnée de son amie Tracy Romulus, La La Anthony, Simon Huck et Scott Sartiano, tous les cinq sont allés se promener puisque sur plusieurs photos on les voit ensemble comme s’ils avaient déjà quitté les lieux ils viennent d’arriver.

Tracy Romulus et La La Anthony sont les meilleurs amis de Kim, à plusieurs reprises nous les avons vus poser ensemble devant la caméra.