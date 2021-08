Nuages ​​​​d’orage pour Biden | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Il est encore tôt, mais à ce jour, il semble que les principaux problèmes des élections au Congrès de l’année prochaine seront le coût de la vie, la criminalité et la théorie critique de la race. Si cela s’avère vrai, les démocrates ont de sérieux problèmes.

Pour la première fois depuis plusieurs années, les prix des produits de première nécessité augmentent rapidement, et avec le gouvernement fédéral empruntant et dépensant à un rythme record, cette tendance ne peut que s’accélérer. Les gens ne sont pas contents : ce sondage de Fox News révèle que 70 pour cent des personnes interrogées considèrent les prix de l’épicerie et de l’essence comme une épreuve pour leur famille, 29 % les considérant comme une épreuve sérieuse. De plus, 79 % déclarent que « les politiques économiques du gouvernement fédéral » sont responsables de la hausse des prix, 49 % les jugeant « très responsables ». Pour être juste, les répondants blâment également le coronavirus – ne sachant pas comment cela fonctionne – et « les hauts et les bas réguliers de l’économie ». Mais alors que les prix continueront d’augmenter au cours de la prochaine année, de plus en plus de doigts seront pointés vers Joe Biden et les démocrates.

De même, la confiance des consommateurs a plongé ce mois-ci.

La confiance des consommateurs américains a fortement chuté au début du mois d’août, l’enquête de confiance de l’Université du Michigan n’ayant pas été observée depuis une décennie, les Américains s’inquiétant des finances personnelles, du chômage et de l’inflation. L’enquête, publiée le 13 août, a montré que l’indice de confiance des consommateurs a plongé de 81,2 à 70,2 en juillet, atteignant un niveau jamais vu depuis 2011. La baisse de 13% était l’une des plus fortes en termes de pourcentage des 50 dernières années. dépassé seulement par une baisse de 18,1% en 2008 et une chute de 19,4% en avril 2020, lorsque la pandémie du virus du PCC (Parti communiste chinois) a plongé l’économie en chute libre.

En regardant du bon côté, peut-être que les démocrates peuvent courir sur les succès de la politique étrangère de l’administration Biden.