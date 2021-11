Nuages ​​​​sur OSOWOG : stabilité géopolitique, il faut composer avec les ambitions chinoises

Dans le même temps, les coûts de l’énergie solaire devraient baisser d’un cinquième au cours des 5 prochaines années. Un réseau interconnecté transnational réduit également les besoins de stockage, car le surplus d’électricité généré dans une juridiction peut en servir une autre.

One Sun, One World, One Grid (OSOWOG) – le réseau solaire mondial proposé par l’Inde reliant 140 pays qui devrait être adopté à la CoP26 – représente le genre de vision qui devrait guider une action mondiale coordonnée sur le changement climatique. L’initiative a maintenant deux champions, le Royaume-Uni ayant récemment signé, fusionnant son initiative Green Grid avec OSOWOG. One Sun vise à exploiter l’énergie solaire du monde entier, alors que la Terre achève sa rotation axiale. L’électricité sera ensuite transportée là où elle est nécessaire via un réseau transnational. La base de la proposition réside dans les réseaux régionaux comme le Nord Pool qui répond à une partie de la demande énergétique dans les pays scandinaves. La faisabilité et d’autres aspects de la proposition seront discutés une fois que les études commandées par l’Alliance solaire internationale (ISA) seront publiées.

OSOWOG sera exécuté en trois phases, la première impliquant la connexion de l’Asie de l’Ouest, de l’Asie du Sud et de l’Asie du Sud-Est, l’Afrique mise en ligne avec ses pools énergétiques dans la seconde et le reste du monde dans la troisième. L’initiative a un potentiel d’investissement projeté de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030. L’impulsion du côté de la demande est impossible à ignorer. devrait tripler d’ici 2050. Dans le même temps, les coûts de l’énergie solaire devraient baisser d’un cinquième au cours des 5 prochaines années. Un réseau interconnecté transnational réduit également les besoins de stockage, car le surplus d’électricité généré dans une juridiction peut en servir une autre. Dans tous les cas, les coûts de stockage ayant fortement chuté au fil des ans et devant continuer à diminuer, quels que soient les besoins de stockage qui pourraient émerger, ils peuvent être traités de manière peu coûteuse.

Cependant, pour de nombreux experts, les défis semblent trop redoutables à l’heure actuelle. L’une des questions clés sera la stabilité du réseau, qui, dans une large mesure, sera dérivée de la stabilité géopolitique et de la construction d’un consensus entre 140 nations. Le consensus régional s’affaiblit déjà, surtout, diront certains, dans le propre voisinage de l’Inde. Et, dans le meilleur des cas, l’Asie occidentale reste une région chargée ; même les pays arabes relativement plus stables doivent faire face aux menaces des courants politiques régionaux, comme l’a montré la perturbation de l’approvisionnement en pétrole à la suite des attaques contre les projets pétroliers saoudiens en 2019.

Plus important encore, l’OSOWOG devra contourner les ambitions de la Chine. Alors que la proposition envisage que les réseaux régionaux existants et proposés fassent partie de l’OSOWOG, il est difficile de dire si le GEIDCO chinois, qui reliera des pans de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique, sera un rouage ou un puissant rival pour le moment. Si cette dernière s’avère être la réalité, il est difficile d’être optimiste quant à l’OSOWOG. De nombreux experts ont déclaré que la création d’une institution multilatérale qui engendre la confiance sera importante ; mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Après des décennies passées à développer des institutions multilatérales, la confiance en elles est désormais chancelante, l’OMS et la Banque mondiale en étant des exemples flagrants.

En dehors de cela, les coûts de l’approvisionnement transnational, y compris via des câbles en surface/sous-marins, seront quelque chose que de nombreux pays ne seront peut-être pas encore prêts à avaler. Pour qu’OSOWOG brille, ces nuages ​​doivent se séparer.

