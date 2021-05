Nuancé, mais opportun: le chef du RSS, Mohan Bhagwat, déclare qu’il faut une action collective plutôt qu’un leadership individuel

Chef du RSS Mohan Bhagwat (image du fichier)

Lors d’une récente fonction pour discuter de la positivité, le chef du RSS, Mohan Bhagwat, a parlé de la nécessité d’une action collective plutôt que d’un leadership individuel. Alors que certains y voient une critique du style unilatéral de Narendra Modi, les observateurs chevronnés de Sangh y voient un appel nuancé à tous les dirigeants du BJP, y compris les CM, à prendre des décisions par consensus. En se référant au rôle héroïque du fondateur de RSS KB Hedgewar pendant l’épidémie de peste, Bhagwat a laissé entendre que le BJP avait été jugé inadéquat dans le service public pendant la pandémie – un point également souligné par Rajiv Tuli, membre de l’exécutif de l’état de RSS Delhi, qui a mis en doute l’absence du BJP de Delhi. dirigeants de la capitale lorsque les cas ont explosé. Depuis, le président du BJP, JP Nadda, a ordonné aux cadres de s’émouvoir. Bhagwat a abondamment cité le philanthrope Azim Premji, qui s’était adressé au rassemblement RSS quelques jours plus tôt, et a lancé un appel pour une approche scientifique dans la lutte contre Covid-19, une référence peut-être à des remèdes flottant au nom d’Hindutva. De manière significative, les sondages de l’Assemblée sont dus l’année prochaine dans l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, Goa et le Pendjab, et le BJP est à présent en retrait.

Tongs

Jusqu’à la pandémie, on supposait que les déclarations scientifiques étaient étayées par des données prouvées. Plus maintenant. On nous a d’abord dit que les vaccins BCG offraient une immunité contre le virus, puis l’hydroxychloroquine a été surnommée le remède miracle. Un médicament vermifuge, l’ivermectine, est couramment prescrit, et le plasma contenant des anticorps, autrefois présenté comme un remède complet, n’est plus considéré comme une intervention efficace. Le remdesivir, un autre remède miracle, a été annulé par l’ICMR. Une école de médecins met en garde contre les scintigraphies thoraciques en raison de fortes doses de rayonnement, une autre prescrit des scanners même pour déterminer les progrès d’un patient rétabli. Avec de nombreux médecins spécialistes de nos jours amoureux des caméras de télévision, les aam janata, y compris les sadhvis et les gourous, supposent qu’eux aussi sont libres de proposer leurs théories étranges. Ce qui m’encourage à mentionner ma propre thèse sur l’une des raisons de la flambée soudaine des cas en avril à Delhi dans la classe moyenne. Beaucoup semblent avoir été infectés après avoir visité un centre de santé pour se faire vacciner. De nombreux cas pourraient être évités si un environnement plus sûr était créé dans ces centres. Les premiers conseils visant à impliquer le secteur privé dans la campagne ont été ignorés.

Staline montre la voie

Le nouveau CM du Tamil Nadu, Staline, a donné un exemple qui doit être imité par tous les politiciens, en particulier ceux du Nord qui, même face à un pic mortel de Covid-19, sont préoccupés par les points brownie et ont une approche partisane et compétitive en soulagement. travail. Staline a annoncé que pour les trois prochains mois, il n’y aurait pas de politique au sein de la DMK, le seul objectif étant de lutter contre la pandémie en travaillant avec toutes les parties. Des représentants de tous les partis ont été inclus dans des comités mis en place dans chacun des 32 districts du Tamil Nadu, les responsables locaux étant à la tête des organes multipartites.

Hâte et gaspillage

Des comparaisons avec l’empereur romain Néron ont été faites par les détracteurs de Narendra Modi pour le refus du gouvernement d’abandonner ses plans grandioses pendant la pandémie de restructuration du Central Vista, avec un budget annoncé de 20 000 crores de Rs. Le gouvernement fait valoir que seuls deux projets, le nouveau bâtiment du Parlement et l’embellissement et l’agrandissement des pelouses et des allées de chaque côté de Rajpath, coûtant respectivement 862 crore Rs et 489 crore Rs, doivent être achevés dans l’année à venir. Aucun des autres projets ambitieux, tels que la démolition et la reconstruction du Musée national, de l’IGNCA, de la résidence du Premier ministre et des innombrables immeubles de bureaux du gouvernement, n’a encore été officiellement approuvé. Les deux premiers projets seraient irréversibles car les contrats ont déjà été attribués et les travaux ont commencé. La raison privilégiée de la précipitation est discutable. Le nouveau bâtiment du Parlement doit être achevé pour le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde en 2022 et le projet d’embellissement avant la fête de la République.

Reniflard Corona

La vague Covid-19 a donné au Congrès une couverture pour éviter de chercher une âme pour sa performance lamentable dans les récents sondages. Certes, une équipe d’enquête de cinq membres a été formée, mais elle n’inspire que peu de confiance. Le président Ashok Chavan, battu en 2019; Salman Khurshid, un perdant éternel; Jothimani, un loyaliste de Rahul et un nouveau venu, fait partie du panel. L’inclusion de Manish Tewari, membre du G-23, est considérée comme un mouvement pour coopter les rebelles. Lors de la réunion du CWC, les dissidents ont clairement indiqué que toute discussion sur les élections des partis pouvait être reportée de trois mois, la crise sanitaire étant la priorité.

