Nuances à la « milanisation »

Milan a passé sept saisons sans marcher sur la Ligue des champions. Le deuxième club avec le plus de titres de l’histoire, sept Coupes d’Europe, a disparu de la carte continentale en 2014. Le 11 mars de cette année-là, Kaká marquerait le dernier but de Milan en Ligue des champions jusqu’au retour – cette saison – à la compétition maximale. . Ce Kaká, celui qui a marqué à Vicente Calderón encore debout, avait 32 ans et vivait sa deuxième étape à San Siro après quatre saisons sous les couleurs du Real Madrid. Sept ans plus tôt, le Brésilien avait soulevé le Ballon d’Or qui le qualifiait de meilleur footballeur du monde après avoir mené Milan à sa septième Ligue des champions. Ce fut la dernière fois que les « Rossoneri » touchèrent le ciel. Kaká est revenu de Madrid avec tous les honneurs, avec le rêve humide de Silvio Berlusconi d’élever un Milan qui tombait à pas de géant dans les catacombes du football italien. Il fallait s’accrocher à quelque chose. Ou quelqu’un. La scène s’est répétée en janvier 2020 avec le retour de Zlatan Ibrahimovic, la dernière idole avec laquelle ‘Il Diavolo’ a remporté un grand titre : le Scudetto 2011.

Depuis cette Serie A, Milan a erré à travers l’Italie sans but, sans planification sportive et économique définie et avec leurs propriétaires déconnectés après tant d’années de gouvernement. Après trop de parcours perdants, avec l’entité en faillite technique et sans possibilité de concourir ni en Italie ni en Europe, en 2017 Silvio Berlusconi a vendu le club de sa vie, avec lequel il a atteint la gloire et avec lequel il s’est catapulté au la plus haute marche de la politique de votre pays.

Pour plusieurs analystes, et même certains candidats à la présidence du Barça, Milan est le bel exemple de management qu’aucun club ne devrait imiter. Dans le milieu blaugrana, l’évolution de l’équipe vainqueur de la Ligue des champions à Berlin en 2015 a été comparée à l’horrible transition opérée par Berlusconi après la Coupe d’Europe à Athènes 2007. Celle des Maldini, Nesta, Ambrosini, Pirlo, Seedorf ou Inzaghi. , qui faisaient toujours partie de l’équipe parce que c’étaient des légendes auxquelles il fallait du respect. A Barcelone, la colonne vertébrale il y a un an et demi (au Bayern 8-2) était encore Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez et Leo Messi, les héros de Berlin. D’où cette supposée « milanisation ».

DES VALEURS INCOMPARABLES

Le Barça traverse actuellement l’un des pires moments de son histoire. Avec des pertes de millionnaires, sans capacité à constituer une équipe compétitive et avec le club ayant subi une grave crise institutionnelle, l’entité Culé tente de reprendre sa place étant consciente que son image continue d’être l’une des plus puissantes au monde. C’est peut-être la principale différence avec Milan. « Milan n’est pas une marque aussi puissante que le Barça, le Real Madrid ou Manchester United peuvent l’être. Quand il a perdu l’attrait des titres et du roster, il a été fortement impacté globalement», explique à Sport Dossier l’ancien responsable des sponsors du Barça, Cinto Ajram.

Dans le même ordre d’idées, Xavier Ginesta, professeur de marketing sportif à l’Uvic-UCC et récemment nommé membre du conseil d’administration de la revue académique Soccer & Society. « Les clubs de football ont une triple personnalité : ils sont une entreprise, ils ont un produit à vendre et ils représentent une institution. Préserver l’institution, c’est-à-dire le récit, est essentiel pour éviter que les clubs ne sombrent lorsque leurs équipes échouent sur le terrain.« , dit Ginesta. Pour cela, le professeur sépare également les cas de Milan, du Barça et de United, ce dernier avec un investissement sur les dix dernières saisons d’environ 1 400 millions de transferts pour ne remporter qu’une Premier League, une FA Cup et une Ligue Europa. Même, comme cela arrive à Barcelone, les ‘Red Devils’ ont eu plusieurs participations à la deuxième compétition européenne de clubs, loin de pouvoir disputer une Ligue des champions qu’ils n’ont pas soulevée depuis mai 2008. Cependant, United continue de être une référence, classée année après année parmi les cinq clubs de football les plus valorisés au monde à la fois pour le magazine Forbes et pour l’étude Football Money League de l’auditeur Deloitte.

Le Barça et Manchester United ont une histoire de marque que Milan n’a pas

QUESTION DE CHIFFRES

En dédicaces, le club de Manchester a dépensé un chiffre similaire à celui du Barça (100 millions de moins en dix ans), mais les chiffres du bilan général ne sont pas si proches. Lors de la première saison avec COVID, 2019-20, Barcelone a clôturé l’année avec 97 millions d’euros de pertes. United l’a fait avec un bénéfice de 5,2 millions de dollars en jouant la Ligue Europa du début à la fin. C’est-à-dire sans marcher sur la Ligue des champions tout au long de la saison. Le Barça, avec Bartomeu comme président, avait fermé les comptes de ces dernières années à la limite, frôlant les pertes malgré les revenus les plus élevés du monde. Mais les dépenses, notamment les salaires, nouaient la corde autour de son cou. Environ 450 millions dans la première équipe masculine, pour les 370 millions de Manchester United. Cette dernière saison, tous deux ont subi des pertes, même s’ils restent distanciés : environ 210 millions pour le Barça, en supprimant la provision pour litige et la dépréciation des joueurs entraînée par Laporta (481 millions), pour les 37 millions de United.

United n’a plus remporté la Premier League depuis 2013 malgré son investissement constant dans les transferts

Pourtant, malgré les défaites, les deux clubs restent une référence, contrairement à Milan. « LIl faudrait nuancer la « milanisation », car il y a des clubs avec des marques établies qui ont beaucoup de marge de récupération. Dans le cas de United, l’historique le subit à des moments où il n’est pas un leader en Angleterre, car il a créé une histoire de marque incontestable. Dans le cas du Barça, l’histoire de la marque est également très forte. Elle a ses valeurs, son lien social et La Masia, et maintenant aussi l’équipe féminine« , dit Ginesta. « L’actuel est un moment conjoncturel pour ces deux clubs», déclare l’expert financier Marc Menchén, qui partage l’avis d’Ajram et de Ginesta. Différent également des ‘Rossoneri’. « ETLe chaos de Milan est structurel. Vous avez toujours dépensé plus que vous n’en avez. Le club va toujours aux pertes parce que ses investisseurs l’ont permis, jusqu’à ce qu’ils en aient assez dit», argumente le journaliste de 2Playbook. Marc Ciria pense la même chose, financier et bon connaisseur des chiffres du football. « A Milan, nous n’avons jamais opté pour une gestion professionnalisée, mais pour une gestion patriarcale dans laquelle le président prenait les décisions. En plus, c’est un club qui n’a pas d’histoire », tout le contraire de Manchester United : «United a capitalisé sur une histoire très claire avec une manière d’être, notamment basée sur la figure de Sir Alex Ferguson. Elle a pu passer sa période creuse à faire une gestion financièrement prudente sans risque et continue d’être attrayante pour bon nombre de ces marques.”.

Le défi du Barça est désormais de rester une référence bien qu’il n’ait pas disputé les éliminatoires de la Ligue des champions, qu’il souffre en Ligue et qu’il sue du sang pour renouveler l’effectif sans marge de manœuvre dans les bureaux. « Dans le cas du Barça, le court terme l’a condamné après avoir reçu 222 millions de Neymar. La clé de tout est d’avoir une planification stratégique six ou sept ans à l’avance et d’abandonner l’obsession de prendre des décisions pour les résultats d’un week-end» conclut Xavier Ginesta.