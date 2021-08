Nuances de 2010 ? L’adoption d’un plan budgétaire partisan de 3,5 milliards de dollars pourrait mettre en danger le mince avantage de la Chambre des démocrates .

in

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a juré qu’elle n’autoriserait pas le vote sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures du Sénat tant qu’une résolution budgétaire partisane et à l’épreuve de l’obstruction n’aurait pas été adoptée – ce qui pourrait saper les démocrates modérés lors des élections de mi-mandat de 2022 et réduire la taille du parti. Majorité de la Chambre en danger.

Les démocrates modérés demandent à Pelosi d’autoriser un vote direct vers le haut ou vers le bas sur le projet de loi sur les infrastructures adopté par le Sénat avant la résolution de réconciliation budgétaire de 3 500 milliards de dollars, qui consiste en de nouveaux programmes sociaux tels que le collège communautaire sans frais de scolarité, le pré-K universel, le soutien à la garde d’enfants et l’expansion de Medicaid.

L’utilisation de la réconciliation budgétaire permet à la résolution d’être adoptée avec chaque vote démocrate au Sénat, plus le vice-président Kamala Harris comme vote décisif. Il serait adopté à la Chambre avec un vote majoritaire. Les démocrates détiennent actuellement une majorité de 8 sièges à la Chambre 220-212. Les démocrates ont utilisé la réconciliation pour faire adopter la loi sur le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars du président Biden, le deuxième plus grand projet de loi de relance de l’histoire des États-Unis.

En 2010, il y avait 219 démocrates à la Chambre qui ont voté pour Obamacare, qui n’a recueilli aucun vote des républicains. Il y avait 34 démocrates qui ont voté contre le projet de loi dans un vote de 219-212. Il a été adopté par le Sénat avec chaque vote démocrate et aucun des républicains. Après l’adoption d’Obamacare, les démocrates ont perdu plus de 50 sièges au profit des républicains lors des élections de mi-mandat qui ont suivi, et la majorité de la Chambre est passée au GOP.

Les titulaires démocrates dans les districts tournants semblent être les plus en danger si les dirigeants démocrates font adopter un projet de loi de dépenses sociales de 3 500 milliards de dollars lors d’un vote de ligne de parti.

Selon Ballotpedia, il y a eu 42 courses à la Chambre aux élections de 2020 décidées par 5% ou moins, et le candidat démocrate en a remporté 23.

Le déficit fédéral à ce jour pour l’exercice 2021 est de 2,54 billions de dollars et la dette nationale approche les 29 billions de dollars. Le déficit a établi un record pour l’exercice 2020 à 3,1 billions de dollars.

