Nübel, remplaçant de Neuer, près de l’AS Monaco

15/03/2021 à 20:07 CET

Daniel Guillen

Le gardien du Bayern München, Alexandre Nübel, force partir en prêt pour deux saisons à l’AS Monaco, selon les médias allemands Botteur. Remplaçant de Manuel Neuer et avec seulement deux participations à ce cours, l’ancien Schalke 04 a un contrat jusqu’en 2025.

L’Allemand, arrivé au marché du club bavarois l’été dernier sans frais, aurait initié des contacts pour partir et poursuivre sa progression loin d’Allemagne. Le club et le joueur accepteraient de faire un prêt pour une période de deux ans et l’AS Monaco est l’un des mieux placés pour reprendre leurs services à partir de la saison prochaine.

Le gardien de but était recruté par le Paderborn en 2005 pour ses catégories inférieures et Schalke 04 l’a signé à l’été 2015 en échange d’un peu plus d’un demi-million d’euros. Dans la Veltins-Arena, il a joué un total de 53 matchs et a laissé son but invaincu jusqu’à 16 fois.

Participation résiduelle dans le Bayern

Le gardien de 24 ans a à peine participé avec Hansi Flick cette saison. Naturel de Paderborn, la méta n’est entrée que deux fois dans la rotation: un match DFB-Pokal au premier tour, où il a laissé une feuille blanche, et d’autres de la Ligue des champions en phase de groupes contre l’Atlético de Madrid.

Nübel a également récemment subi une déchirure du ligament syndesmotique qui l’a gardé hors de la dynamique de groupe pendant cinq semaines, quelque chose qui lui a fait manquer un total de neuf matchs. Parmi eux ceux de la Coupe du Monde des Clubs, une compétition à laquelle il n’a pas pu participer.