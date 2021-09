Nubia RedMagic 6S Pro est un rival du ROG Phone 5S à 599 $ avec un Snapdragon 888+

La sous-marque Nubia de ZTE a annoncé un nouveau téléphone de jeu riche en fonctionnalités pour lutter contre la série ROG Phone 5S d’ASUS.

Le nouveau RedMagic 6S Pro est alimenté par le processeur Snapdragon 888+ de Qualcomm, qui promet des performances légèrement plus rapides par rapport à la puce Snapdragon 888 qui alimente presque tous les meilleurs téléphones Android de 2021. Avec un nouveau chipset, le RedMagic 6S Pro apporte également l’ICE de Nubia Système de refroidissement 7.0 avec “Phase Change Materials (PCM”.) Il y a aussi un ventilateur de refroidissement actif, avec quatre LED RVB.

Le dernier téléphone de jeu de Nubia est livré avec un écran AMOLED de 6,8 pouces à 165 Hz similaire à celui du RedMagic 6 Pro, mais le taux d’échantillonnage tactile a été mis à niveau à 720 Hz. Les déclencheurs d’épaule à l’arrière du téléphone fonctionnent également à un taux d’échantillonnage tactile plus élevé de 450 Hz et offrent un temps de réponse de seulement 2,2 ms.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le reste des spécifications du téléphone est à peu près identique à celui de son prédécesseur. Il a une configuration à trois caméras à l’arrière avec un capteur principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un capteur de profondeur. Pour les selfies, le téléphone est livré avec un appareil photo 8MP à l’avant. Garder les lumières allumées est une batterie de 5 050 mAh prenant en charge des vitesses de charge de 66 W. Malheureusement, le téléphone sera livré avec seulement un chargeur de 30 W dans la boîte. La version chinoise du téléphone, quant à elle, dispose d’une batterie plus petite de 4 500 mAh avec une charge de 120 W.

Le RedMagic 6S Pro devrait être mis en vente en Amérique du Nord, en Europe et sur quelques autres marchés à partir du 27 septembre. Il est au prix de 599 $/599 € / 519 £ pour la version 12 Go/128 Go et 699 $ / 699 € / 609 £ pour la version 16 Go/256 Go en Cyborg Black. La version transparente avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage sera disponible au prix de 729 $ / 729 € / 629 £.