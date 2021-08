Nubya Garcia annonce l’album de remix réinventé ‘Source ⧺ We Move’

La saxophoniste et compositrice primée Nubya Garcia a annoncé son dernier projet, un album de remix entièrement repensé intitulé Source ⧺ We Move. Le projet restructure et réutilise les œuvres du premier album solo du musicien Source, arrivé en 2020.

Source ⧺ We Move sortira via Concord Records le 22 octobre. L’album contiendra des remixes de Georgia Anne Muldrow, KeiyaA, Moses Boyd, et plus encore. Parallèlement à l’annonce, Garcia a partagé le remix de Kaidi Tatham de “La Cumbia Me Está Llamando” avec La Perla.

Tatham est considéré comme un innovateur dans le mouvement de Broken Beat, un son utilisé dans ce remix qui se définit par ses rythmes syncopés.

“Kaidi est un musicien et producteur absolument incroyablement incroyable”, a déclaré Garcia dans un communiqué. “C’est un honneur de le voir remixer ce morceau, et je suis ravi que tout le monde s’y mette.”

Source ⧺ We Move marque la première sortie officielle de Garcia depuis La source. Plus tôt cette année, le musicien a partagé une exclusivité Jour du magasin de disques pressage d’un EP remix contenant quatre chansons réinventées de l’album.

Plus récemment, Garcia a été nominé pour le prix de cette année Prix ​​de musique Mercure pour Source aux côtés de onze autres musiciens dont Celeste, Arlo Parks et Wolf Alice. Le gagnant sera dévoilé le 9 septembre. Garcia a également été nommé instrumentiste de jazz de l’année aux Parliamentary Jazz Awards 2021.

Source ⧺ We Move est désormais disponible en pré-commande avant sa sortie le 22 octobre. Consultez la tracklist officielle ci-dessous.

Source ⧺ Tracklist de We Move :

1. La Cumbia Me Está Llamando (Kaidi Tatham Remix) [ft. La Perla]

2. Ensemble est un endroit magnifique (Nala Sinephro Remix)

3. Le message continue (DJ Harrison Remix)

4. Jeu intérieur (Blvck Spvde Remix)

5. Êtres sans limites (Georgia Anne Muldrow Remix)

6. Tenez-vous les uns avec les autres (KeiyaA Remix)

7. La Cumbia Me Está Llamando (Suricata Remix) [ft. La Perla]

8. Source (Dengue Dengue Dengue Remix)

9. Rythme (Moses Boyd Remix)