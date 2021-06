NuCypher est la crypto la plus populaire d’aujourd’hui – Voici où acheter

La crypto-monnaie la plus populaire aujourd’hui est NuCypher. Le prix de la pièce NU a augmenté de plus de 50% au cours des dernières 24 heures, aboutissant à une semaine très réussie pour le projet. En raison de cette augmentation, de nombreux investisseurs en crypto se sont demandés comment acheter la pièce NuCypher.

Donc, nous avons pensé que nous aiderions. Faites simplement défiler vers le bas pour trouver le meilleur endroit pour acheter NuCypher en ligne.

Où acheter des « actions » NuCypher en ligne

Tout d’abord, NuCypher n’est pas une action ; c’est une crypto-monnaie. Maintenant que vous comprenez cette distinction, voyons à quoi cela sert : où acheter la crypto NuCypher.

En tant que projet relativement nouveau, NuCypher est le plus souvent acheté via un échange décentralisé (DEX). Cependant, nous pensons que les deux options suivantes sont les meilleurs endroits pour acheter et vendre des crypto-monnaies :

Qu’est-ce que la pièce NuCypher ?

Fondé en 2015 à San Francisco, NuCypher est un logiciel qui vise à fournir une couche combinée de sécurité et de confidentialité pour les applications décentralisées qui reposent sur des blockchains publiques, telles que Ethereum. Ses deux principaux services se répartissent en deux catégories : la gestion secrète et le contrôle d’accès dynamique.

Il permet aux développeurs de stocker, partager et gérer des données privées et, à long terme, vise à ajouter une couche de sécurité interopérable à diverses blockchains. La fonction de jeton natif de la plate-forme, NU, est utilisée pour inciter les ordinateurs connectés au réseau à exécuter des services de cryptage pour les utilisateurs. Il peut être utilisé pour tenir, envoyer ou parier et joue un rôle clé dans le maintien du réseau.

Dois-je acheter la pièce NuCypher ?

Si vous achetez la technologie et faites confiance à MacLane Wilkison et Michael Egorov, les fondateurs du projet, le moment est peut-être venu d’investir dans NuCypher. Assurez-vous simplement de prendre votre temps, de ne pas prendre de décisions hâtives et de faire preuve de diligence raisonnable pour vous sentir en sécurité avec votre investissement.

NuCypher me rendra-t-il riche ?

Bien que ce ne soit jamais une bonne idée d’investir avec une mentalité « allez gros ou rentrez chez vous », le potentiel de croissance des jetons NU est très prometteur. Si vous entrez maintenant à un stade précoce, vous pourriez être prêt à bénéficier de l’adoption plus large des services NuCypher, augmentant ainsi la valeur de la pièce NU.

Prévision de prix NuCypher

De nombreux analystes ont fixé des objectifs de prix élevés pour NuCypher, certains prévoyant un retour sur investissement de plus de 1000% sur cinq ans. Cependant, nous sommes soucieux de ne pas fixer un objectif de prix NU définitif, ni aucune autre crypto-monnaie d’ailleurs. En effet, la trajectoire de la technologie blockchain n’est pas aussi prévisible que celle du marché boursier à long terme.

Cependant, nous pensons que NuCypher a un avenir solide et prometteur.

Couverture des médias sociaux cryptographiques de $ NU

